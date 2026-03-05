台大牙醫系
男學生蔡侁甫涉嫌偷拍女友性愛畫面
，又在校園女廁裝針孔害15名女同學春光外洩
，台北地檢署去年（2025）10月偵結，以妨害性隱私及個資法起訴，台北地院今天開庭，蔡侁甫特意戴帽子、口罩遮住臉部，仍被記者認出追問，他並未答話，身旁律師拉著他在法院裡到處兜圈子，並表明拒訪、也拒絕被拍，因為「涉及個人隱私
」，記者反問蔡侁甫才是影響到個人隱私？律師再三強調這件事沒那麼重要不須受訪。
蔡侁甫案發後已休學，起先他在台南犯案被逮，他在一家網紅咖啡廳廁所偷藏針孔，遭店員發現報案，檢警搜索查扣6名咖啡廳女客人被偷拍的影片，台南地院判刑1年2個月可易科罰金
。蔡侁甫未上訴而判決確定，但高材生偷拍風波尚未劃下休止符，因為扣案硬碟中還有他在台大校內犯案的證據，這部分移送北檢偵辦。
依據北檢起訴內容，蔡侁甫瞞著女友錄下私密影像，還利用校內社團舉辦活動的時機，前往附近廁所安裝針孔攝影機，事後將15名被害人依據姓名代號分類存檔
，本案包括蔡侁甫女友在內共16名女子受害。
檢方偵查期間，蔡侁甫認罪並表達有捐款及從事公益的意願，期盼可賠償告訴人達成和解，但無一人願意原諒
，因此依法提起公訴。
蔡侁甫今天到北院出庭，全案採不公開審理，開庭結束後記者上前詢問對於檢方起訴有何意見？蔡侁甫委任律師見狀連忙拉他的手掉頭就走，並說「這個地方請不要拍好不好？同樣的，這個會涉及到個人隱私的問題」，將法院採訪行為類比為不法偷拍。
記者回律師，蔡侁甫他自己才妨害到個人隱私，律師說「所以他才在這邊，希望你不要這個樣子」
。記者表明北院一樓可以拍攝，只是想問被告來開庭有沒有話想說，律師仍表示不受訪，「沒有那麼重要」，記者質疑蔡侁甫是台大牙醫系涉嫌偷拍，這個沒有那麼重要嗎？律師答不上來，開始帶著蔡侁甫在院內來回繞路並催促他走快點，記者追問蔡侁甫，為何考上台大牙醫系沒有愛惜自己羽毛？不過他全程低頭沉默，將一段原本10秒鐘可走出去的路足足繞圈子2分鐘才離開。