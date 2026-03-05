我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡侁甫先在台南網紅咖啡廳廁所裝針孔偷拍6女遭判刑1年2月，檢警後續在扣案硬碟中查出他也在台大校園犯案，還將被害人依姓名代號分類存檔。（圖／記者劉松霖攝）

▲蔡侁甫（右）開庭遭堵訪時全程沉默，律師多次要求記者不要拍，還說這件事沒那麼重要。（圖／記者劉松霖攝）

▲記者詢問蔡侁甫（右）為何考上台大牙醫沒愛惜自己羽毛，他並未回應，只在法院內來回兜圈子。（圖／記者劉松霖攝）

男學生蔡侁甫涉嫌，又在，台北地檢署去年（2025）10月偵結，以妨害性隱私及個資法起訴，台北地院今天開庭，蔡侁甫特意戴帽子、口罩遮住臉部，仍被記者認出追問，他並未答話，身旁律師拉著他在法院裡到處兜圈子，並」，記者反問蔡侁甫才是影響到個人隱私？律師再三強調這件事沒那麼重要不須受訪。。蔡侁甫未上訴而判決確定，但高材生偷拍風波尚未劃下休止符，因為扣案硬碟中還有他在台大校內犯案的證據，這部分移送北檢偵辦。依據北檢起訴內容，蔡侁甫瞞著女友錄下私密影像，還，本案包括蔡侁甫女友在內共16名女子受害。檢方偵查期間，蔡侁甫認罪並，因此依法提起公訴。蔡侁甫今天到北院出庭，全案採不公開審理，開庭結束後記者上前詢問對於檢方起訴有何意見？蔡侁甫委任律師見狀連忙拉他的手掉頭就走，並說「記者回律師，。記者表明北院一樓可以拍攝，只是想問被告來開庭有沒有話想說，律師仍表示不受訪，「沒有那麼重要」，記者質疑蔡侁甫是台大牙醫系涉嫌偷拍，這個沒有那麼重要嗎？律師答不上來，開始帶著蔡侁甫在院內來回繞路並催促他走快點，記者追問蔡侁甫，為何考上台大牙醫系沒有愛惜自己羽毛？不過他全程低頭沉默，將一段原本10秒鐘可走出去的路足足繞圈子2分鐘才離開。