2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），今（5）日中華隊首戰雖未能搶勝，但應援不退場，7-11限時兩天（6日、7日）推出應援優惠，門市有精品燕麥拿鐵、香鑽水果茶買2送2，還有應援點心、泡麵一堆買2送2或買2送1，最低半價；全家隨買跨店取，可口可樂、餅乾都有買一送一；萊爾富特大杯特濃美式、拿鐵第2杯1元，大罐鮮奶只要75元，還有多款人氣零食與泡麵買1送1。
🟡7-11應援中華隊優惠！水果茶、拿鐵買2送2
📍門市｜3月6日起至3月7日
◾香鑽水果茶買2送2
◾精品燕麥拿鐵買2送2
◾思樂冰買1送1
◾黑松 FIN 好菌補給飲 580ml買2送2
◾可口可樂纖維+ 600ml 買2送2
◾特趣焦糖夾心巧克力 （鹹焦糖）買2送2
◾小時光麵館 （辛辣香菇風味包）買2送2
◾統一生機（綜合堅果／腰果）買2送1
◾利捷維全系列買2送2
🟡全家應援中華隊優惠！可口可樂、餅乾買一送一
📍APP｜3月5日起至3月8日
◾可口可樂435ml買1送1
◾黑松茶花焙香麥茶買1送1
◾韓國樂天BINCH巧克力餅乾買1送1
◾盛香珍迷你牛奶餅買1送1
◾FamiCollection不知春茶買2送2
◾阿奇儂青梅脆樂冰買2送2
🟡應援中華隊優惠！萊爾富美式、拿鐵第二杯1元
萊爾富力挺中華隊不放棄，推出「熱血不滅」應援優惠，即起門市有中杯辻利減糖抹茶歐蕾買一送一，還今明兩天（5日、6日）有特大杯特濃咖啡第2杯1元。並且3月31日前，萊爾富新品以五種優質牧草餵養的「牧選草鮮乳」，即起單件特價75元。
同步推出多款人氣零食與泡麵買1送1，包括巧菲斯草莓蛋糕風味、歐維氏跳跳巧克力哈密瓜風味、農心哈密瓜玉米脆條、雙響泡（沙茶鍋燒湯麵/爆香牛肉湯麵）及卡迪那波浪洋芋片系列（銷魂麻辣鍋口味/泰式冬蔭功鍋口味）。
萊爾富雙北10間門市提供轉播應援，包括淡水新洲店、大安忠孝東、大安古亭站、大安龍陣店、內湖湖鑽店等，免費零食與啤酒限量供應。勝負未定，熱血不滅，中華隊下一戰，繼續挺到底。
資料來源：7-11、萊爾富
