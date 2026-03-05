我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲老將Robbie Perkins打臉媒體的「爆冷說」，霸氣宣示澳洲擊敗台灣完全不意外。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

▲澳洲狀元郎巴扎納（Travis Bazzana）踩著中華隊的痛處，在東京巨蛋一次實現了從小到大的WBC出賽夢想。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽，中華隊首戰0：3慘遭澳洲隊完封。東京巨蛋裡原本震耳欲聾的台式應援，在澳洲重砲轟出全壘打的那一瞬間立即消音，這一幕極度虐心的畫面，連親手打出全壘打的大聯盟選秀狀元Travis Bazzana都印象深刻。賽後澳洲隊重砲Robbie Perkins甚至霸氣打臉媒體的爆冷門說法，狂言擊敗12強冠軍的台灣完全不意外，字字句句都重擊著全台球迷的心。「當我擊出全壘打時，整個球場突然變得非常安靜。」Travis Bazzana在賽後記者會上坦言那種感覺其實很奇妙。他表示自己的腦袋原本以為會聽到震耳欲聾的歡呼聲，結果迎來的卻是一片死寂。原來就連站在打擊區的澳洲強敵，都無比清楚地感受到了全場台灣球迷徹底心碎的絕望感。賽後有媒體以令人震驚來形容這場澳洲完封中華隊的勝利，沒想到立刻遭到澳洲隊當場無情打臉。敲出關鍵兩分砲的重砲老將Robbie Perkins毫不客氣地霸氣回應：「對我自己還有整支球隊來說，完全不是什麼震驚的結果。我們一直在建立贏球文化，在國際賽舞台上也已經多次證明過這一點。」Travis Bazzana也強調，雖然中華隊是上屆12強冠軍且實力堅強，但澳洲擁有大聯盟資歷的先發投手與豐富陣容，讓他們對自己充滿絕對自信。不管對手是誰比賽本質都一樣，他們深信自己擁有擊敗世界上任何一支球隊的恐怖實力。對Travis Bazzana這位超級大物來說，WBC經典賽舞台是一個從童年就開始編織的夢想。他在記者會上興奮透露，從小到大最常幻想的兩件事就是能在WBC出賽以及能在東京巨蛋比賽，而今天他踩著中華隊的痛處一次全部實現。他激動地表示一輩子都會珍惜在東京巨蛋打的這些比賽，同時他也毫不掩飾自己更龐大的野心，直接點名下一個夢想就是在大聯盟的世界大賽出賽。另外，Robbie Perkins已經不是第一次在經典賽挺身而出。回顧2023年他曾在對戰韓國擊出致命全壘打，今天又再度扮演痛擊中華隊的冷血殺手。面對媒體追問如何在大場面保持冷靜，Robbie Perkins給出答案：「我覺得自己現在已經在這樣的舞台待得夠久了，能在一定程度上控制那些情緒，並且提醒自己，比賽還有工作要完成。」