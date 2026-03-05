我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安日前宣布，北市3月1日將率先全國推動「育兒減少工時計畫」，當被問到是否跟進，勞動部長洪申翰4日回應，勞動部過去並非沒有評估過育兒減少工時，若配套無法克服，只會變成「象徵性試辦」。然而同日勞動部指出，試辦計畫上路3天，已有近30家企業向勞動局提出申請；對此，國民黨台北市議員楊植斗表示，「蔣市長拋出育兒減少工時政策，讓民進黨恨得牙癢癢，各種罵各種酸，甚至已經毫無邏輯，為反而反」。蔣萬安宣布，3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少1小時工時，減少的工資由市府8成補助。洪申翰直到4日才表示，勞動部過去並非沒有評估過育兒減少工時，但面對員工減薪、企業人力調度及其他員工不公平感，若配套無法克服，就不容易擴張，難以變成「制度性協助」，而是「象徵性試辦」。然而，據勞動部指出，計畫開放申請進入第三天、截至4日為止，每日接獲逾百通企業來電詢問計畫內容與申請方式，顯示企業與員工對於育兒彈性工時確實有相當需求，也反映企業普遍對此項政策抱持正面態度，已有近30家事業單位提出申請。楊植斗在臉書發文表示，「北市好政策，樂見勞動部拿香跟拜！蔣市長拋出育兒減少工時政策，讓民進黨恨得牙癢癢，各種罵各種酸，甚至已經毫無邏輯，為反而反，但民意不會騙人」。楊植斗指出，民進黨肯定也聽到了基層對蔣萬安的肯定，所以今天也急著叫勞動部拋出政策，預計要砸1.4億，擴大補助企業辦理托育。楊植斗認為，樂見中央跟隨蔣市長的政策方向，這也是家長的福音，台北市試辦縮減工時，開放申請3天，已經有近30家企業申請，代表蔣萬安的政策方向是對的。楊植斗質疑，洪申翰卻酸說只是「象徵性」試辦，「我想問洪部長，難道這些要接送小孩的爸媽 是「象徵性」需求嗎？」比起民進黨的名嘴丶側翼亂罵一通，更樂見民進黨應該聽聽民意。國民黨的台北市南港內湖市議員擬參選人陳冠安在臉書發文表示，蔣萬安的「育兒減少工時計畫」上路第三天，就已有近30家企業申請，且企業類別相當多元，顯示政策方向獲得接受。對於洪申翰的批評，陳冠安直言，蔣萬安之前受訪早就說，此項政策目前仍是試辦性質，鼓勵企業參與，現在洪申翰，找不到好的理由，就只好批評一個試辦政策只是象徵性試辦？陳冠安狠酸，洪申翰說勞動部為減少工時做很多研究，「研究是做到外太空去嗎？台灣受雇勞工的年總工時可是一年比一年還高，2024年高達2030.4小時，連續四年成長」，退一萬步而言，洪申翰是2024年11月上任的，假設過去8年民進黨都沒有好好研究，是洪大部長上任之後才開始研究減少工時的。陳冠安開嗆，以受雇員工每人每月平均總工時來看，洪上任時是173.6小時，但截止2025年12月，卻成長到179.4小時，「從數據來看，洪申翰不是研究減少工時，而是研究如何增加吧」，工時增加、育嬰津貼給付件數變少，「洪申翰這成績，是在象徵性工作吧。」