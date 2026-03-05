我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇近期遭爆「奪人小三」，對象是掛名愛爾麗集團執行長的劉怡萱，而女方曾和同集團總裁常如山交往。《東森新聞》近日再揭露，王定宇和劉怡萱早在2022年就知道對方的存在，男方當時還連袂前妻李淑吟出席常如山款待的私廚餐會、豪飲高檔清酒，在場賓客包括民進黨副秘書長何博文、前立委趙天麟。王定宇和劉怡萱的關係近日被爆出，男方隨即飛往日本觀看棒球經典賽，更有消息傳出他原本是要和劉怡萱同行。而根據《東森新聞》指出，被稱為民進黨內湧言會「大阿哥」的王定宇，早在2022年就帶著派系同仁趙天麟、何博文等人，拜訪過常如山位於台南的豪宅進行餐敘，東道主常如山更款待每人要價3800元的私廚，一行人在常如山家中相談甚歡，席間更暢飲要價上萬元的高檔清酒「十四代」。值得注意的是，王定宇早和常如山認識，雖餐會當天劉怡萱並不在場，但他也因此被外界質疑早就知道劉怡萱這個人的存在。