2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）全民集氣！手搖飲料優惠放大加碼，COMEBUY買一送一，CoCo都可2杯99元陣容加入葡萄柚果粒茶，鶴茶樓「A+B」兩大杯89元、得正「現折80元」外送優惠，本文一篇掌握快樂水好康。
COMEBUY：買一送一！部分7折foodpanda外送優惠
WBC經典賽開打！COMEBUY力挺中華隊，推出兩大手搖飲料優惠：
◾️即日起，使用foodpanda優惠碼「美食棒棒達」，可享「部分門市7折應援優惠」喝COMEBUY手搖飲料（實際以平台顯示為主）。
◾️COMEBUY DREAM台北小巨蛋店限定，3月2日起「玉荷冰綠買一送一、嗨神奶茶買一送一」平日優惠。
提醒大家，每人單筆限購1組，每日限量100組；以門市公告為主；以價低者折扣、不可拆單累計。
COMEBUY DREAM台北小巨蛋店 資訊
地址：台北市松山區南京東路四段2號1樓（13號店鋪）
電話：02-2577-3127
時間：平日11:30-19:00、假日12:30-20:00
CoCo都可：2杯99元！葡萄柚果粒茶新增菜單陣容
CoCo都可表示，手搖飲料常態優惠全新陣容，3月即日起指定品項「任選2杯99元」！包括：葡萄柚果粒茶／28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶「任選2杯99元」自由配。應援WBC世界棒球經典賽不怕口渴燒聲。
鶴茶樓：「A+B」任搭兩大杯89元！喝到月底
鶴茶樓表示，即日起至3月31日，爽喝「A+B」大杯任搭兩杯組合價89元！
◾️A區：塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶、復刻波霸奶茶、蜜桃藝伎紅茶、鶴記鴛鴦凍奶茶、古早味紅茶粉粿奶茶。
◾️B區：藝伎紅茶、金萱青茶、桂香烏龍茶、鶴頂紅茶。
提醒大家，限來店購買／電話自取；不適用外送、外送平台、線上點；優惠不併用；優惠不適用另加料加價；無參加優惠門市：台中誠品480、信義夢廣場店。
得正：「現折80元」foodpanda外送優惠碼！加贈應援紋身貼紙
應援WBC經典賽，得正表示，即日起至3月17日，使用foodpanda外送平台，輸入優惠碼「美食棒棒達」，享得正單筆消費滿260元「現折80元」；而且即日起至foodpanda訂購，不限金額加贈「應援紋身貼紙」TEAM TAIWAN（每店限量50份贈完即止）。
提醒大家，僅限美食外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；數量有限，換完為止；所有優惠詳情以app及官網結帳頁面顯示為主。
資料來源：COMEBUY、CoCo都可、鶴茶樓、得正
鶴茶樓：「A+B」任搭兩大杯89元！喝到月底
