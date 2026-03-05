2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）今（5）日火熱開打，中華隊雖然在首場預賽惜敗澳洲隊，但仍有晉級希望，接下來3場賽事都很重要，希望全台民眾繼續為台灣英雄們應援加油。特力屋3月6日到15日也推出限量「寵物棒球衣」，只要消費滿額199元，就能免費兌換一件，讓你和家中寵物一起為中華隊加油。另外，IKEA也有原價2999元邊桌，特價699元，現省2300元優惠。
特力屋推限量毛孩球衣 一起為中華隊加油
力挺中華隊前進經典賽，特力屋3月6日到3月15日特別推出限量「寵物棒球衣」，讓你和家中的毛小孩一起穿上球衣戰袍，跨海為中華隊應援加油！
活動期間：2026年3月6日到3月15日
活動對象：活動期間加入特力屋LINE官方帳號好友的消費者
兌換條件：憑券＋當日於特力屋消費滿$199發票（需先加入特力屋會員），每位會員限領乙次，特力屋限定款寵物棒球衣各店數量有限，送完為止。
電腦椅選購建議 熱銷Top5推薦
另外，有不少人在電腦桌前關注球賽，或是有居家辦公、遊戲需求，電腦椅也相當重要，每個人對於電腦椅的需求不同，特力屋建議購買前一定要試坐，特力屋現場就提供超過30款電腦椅供消費者實際體驗，至於挑選建議，因為男性骨架較大、體溫較高，因此最重視「支撐」與「散熱」，可選擇大面積可調式頭枕，提供肩頸完整支撐；4D扶手能搭配不同坐姿的手臂擺放需求；全網布材質可大幅提升散熱通風、減少悶熱；強化底盤和多段後仰鎖定，能應對背部較大推力。
女性體型較纖細、骨盆支點不同，選擇電腦椅更需貼合及細部調節，因此最重視「合身支撐」與「操作輕鬆」，建議挑選椅墊前端有弧形設計，降低對大腿前側的壓力；腰靠需貼合腰椎曲線，避免懸空造成腰部疲勞；合適的最低座高，讓雙腳能自然著地、避免神經壓迫；外型簡約、奶油色等更符合女性對空間美學需求。特力屋也根據2025全年度銷售數據統計，揭曉熱銷前5名榜單：
Top 1：特力屋神隊友多功能透氣全網椅
Top 2：特力屋伯特曲線扶手網布椅
Top 3：伊藤網背電腦椅
Top 4：火星犀牛幻影5D人體工學追背椅
Top 5：特力屋聖彼得高背扶手網布椅
IKEA絕版好物3折起 邊桌現省2300元
在客廳用電視觀看球賽，少不了擺放零食、飲料的邊桌，為應援時刻補充能量，IKEA推出IDANÄS邊桌原價2999元，特價699元，現省2300元優惠，點綴居家氛圍的LÅGTRYCK落地燈，原價1499元，現在只要449元，直接省下1050元。即日起至3月25日，IKEA絕版品出清限時開跑，近千件好物3折起，快趁這個機會，把喜歡的生活好物帶回家！更多商品與優惠可至IKEA官網（https://www.ikea.com.tw/zh/offer/sale）查詢。
資料來源：特力屋、IKEA官網
在客廳用電視觀看球賽，少不了擺放零食、飲料的邊桌，為應援時刻補充能量，IKEA推出IDANÄS邊桌原價2999元，特價699元，現省2300元優惠，點綴居家氛圍的LÅGTRYCK落地燈，原價1499元，現在只要449元，直接省下1050元。即日起至3月25日，IKEA絕版品出清限時開跑，近千件好物3折起，快趁這個機會，把喜歡的生活好物帶回家！更多商品與優惠可至IKEA官網（https://www.ikea.com.tw/zh/offer/sale）查詢。