美國與以色列聯合空襲伊朗之後，伊朗對周遭海灣國家發動攻擊作為報復，多處能源基礎設施遇襲受損，中東戰火外溢造成全球能源危機。對此，有學者示警表示，伊朗攻擊石油貿易設施還在戰爭可控範圍內，但若伊朗神權政府真的要拖世界下水，開始攻擊海灣國家的海水淡化廠，屆時將造成真真切切的生存危機，人沒有辦法活下去時，「所有的戰略、能源、衝突都是不切實際的議題了」。政政治大學阿拉伯文系助理教授劉長政今（5）日表示，「伊朗打機場、港口、煉油廠，破壞航運、船運及拉高油價，造成全世界的高通膨，這些都還是在戰爭中可控的範圍」。劉長政透露自己比較關心的是，「如果伊朗開始打海灣國家的海水淡化廠時，那就表示伊朗的神權政府在自己將死之前，ㄧ定要拖世界下水！」劉長政指出，海灣六國（科威特、巴林、卡達、阿酋大公國、沙烏地阿拉伯及阿曼）國土內沒有任何一條河流，其飲用水只能靠抽地下水及海水淡化而來。海灣合作委員會（GCC）成員國擁有全球約40％的淡化水，並在該地區營運400多座海水淡化廠。科威特約90％的飲用水來自海水淡化，阿曼為86％，沙烏地阿拉伯為70％。劉長政強調，「在這樣一個氣候極端炎熱、降雨稀少、地下水過度開採、城市人口不斷增長的地區，海水淡化並非國家生活的技術補充，而是維持國家正常運作的基礎設施」。劉長政認為，「波斯灣各國政府目前可以承受旅遊業的暫時衝擊，調整部分貿易路線，並依賴全球市場緩衝石油供應中斷的影響。但水資源卻截然不同。水資源無法大規模地臨時補充，也無法在海灣六國中，依賴地下水來續命的國家，提供基本生活必需品的城市中，長期實行政治上水資源的配給」。劉長政最後示警，「當在海灣國家裡，就算你有再多的能源，人沒辦法在這塊土地上生活時，所有的戰略、能源、衝突都是不切實際的議題了」。