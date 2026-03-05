我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）開打，今（5）日C組預賽在東京巨蛋登場，中華隊首戰對上澳洲卻以0：3落敗，未能搶下開門紅。不過，比賽過程除了場上戰況備受關注，場邊一名熟悉的台灣球迷身影也再次成為話題焦點，有網友發現曾在12強冠軍戰因「結印應援」爆紅的台灣球迷「結印哥」也現身球場，現身東京巨蛋替中華隊加油，不少網友看到畫面紛紛驚呼：「玄學支援來了！」有網友今（5）日在Threads發文表示，他透過電視轉播看到曾在12強賽爆紅的「結印哥」出現在東京巨蛋場邊，正在為中華隊應援，「我可以放心繼續趕工做農事了。」貼文曝光後吸引大量討論，不少人留言笑稱，「日本想不到吧，台灣也有特技級咒術師」、「安定軍心的存在」、「我們好需要這個玄學」、「結印哥！需要你發功啊，玄學還是必須要的啊」。還有網友透露，「結印哥」本人也在Threads上分享，自己的老闆特地批准公假，讓他飛往日本替中華隊加油，「感恩他老闆為了國家放人出馬施展玄學之力！」相關消息再度掀起球迷討論。事實上，「結印哥」早在世界12強棒球賽冠軍戰時就曾意外爆紅。當時東京巨蛋本壘後方的轉播鏡頭捕捉到一名台灣球迷在觀眾席比出特殊手勢，後來有眼尖網友指出，那正是網路上流傳已久的「中職結印」，其中一個手勢象徵「全壘打」。巧合的是，他完成結印後不久，陳傑憲真的轟出全壘打，當時讓不少球迷驚嘆結印威力。據悉，「結印哥」本業是房仲業者，為了親自替台灣隊加油，他已經買齊本屆預賽4場門票，希望能親眼見證中華隊晉級的過程。至於是否真的相信自己的「神秘力量」能幫助球隊取勝，他則笑說，其實大家只是默默為球隊加油，「最重要的還是大家一起支持。」另外結印哥也特別分享一個禁忌動作。當台灣隊壘上有人時，千萬不要做「雙手合十拜拜」的手勢。他解釋，雖然不少人習慣用拜拜方式祈禱，但在棒球結印的說法中，這個動作反而象徵「刺殺出局」，並不吉利。同時特別提醒現場觀賽的台灣球迷，做這些手勢時其實只要在心裡默念即可，不需要大聲喊出來，「因為上次（12強）喊出來，差點被日本人趕走。」今日經典賽C組預賽，中華隊最終以0：3不敵澳洲，未能搶下預賽首勝，賽後總教練曾豪駒在記者會上神情凝重，主動扛下敗戰責任。曾豪駒首先向球迷表達感謝與歉意，「大家都非常期待，那當然今天結果不理想，責任還是在我總教練身上。」曾豪駒表示，球員們其實都已經奮戰到最後一刻，努力想把比賽贏下來，「我覺得這場比賽已經結束了，我們必須要趕快去忘掉。」同時也向全隊喊話，強調接下來最重要的就是迅速調整心態，準備迎戰後續強敵，重新把中華隊應有的實力發揮出來。