▲徐國勇台中助選獻唱，卻選了一首外遇的歌。（圖／記者顏幸如攝，2026.03.05）

民進黨立委王定宇再爆花邊新聞「奪人小三」，傳出黨秘書長徐國勇為此震怒。徐國勇今天到台中為參選市長的何欣純加油，有感而發獻唱外遇情傷歌曲「情路放我過」，並指這是詹雅雯為一名丈夫偷腥的可憐媽媽寫，奉勸世間男男女女「人要純情一點，像何欣純一樣純」。何欣純今（5）日舉辦「2026姊妹回娘家-挺Women的歌」活動，與地方婦女團體及姊妹會代表交流，徐國勇特別南下參與。眾人拱他「開歌」，徐國勇點了一首「情路放我過」，並介紹起歌曲的背景。徐國勇說，這首歌是詹雅雯為一位媽媽寫的，因為媽媽的先生很風流，此時眾人會心一笑。接著他說，這位先生有時還把女朋友帶回家睡覺，媽媽很痛苦又捨不得孩子，詹雅雯知道她的故事，就寫了這首歌描述媽媽的心情，大家聽了很感動。工作人員一開始找不到歌單，徐國勇卻不打算換歌，還準備清唱，幸好還是找到伴奏曲，現場有女性問：「為什麼唱這首歌」？他輕描淡寫說「想到而已，我經常唱這首歌給男生女生聽，人要純情一點，就像欣純一樣很純」。現場女性朋友大喊安可，徐國勇邊唱邊強調，「我太太是我的初戀，我們相守到現在，是我唯一的情人」。