央行七波管制下房價依舊硬挺，但2025房市卻出現「蓋房先崩」的異象！知名粉專「賣厝阿明」揭露，全台營造業 歇業家數飆至 3770 家，創下四年新高。這場資金鏈斷裂危機正引發連鎖反應，恐讓交屋遙遙無期，甚至潛藏爛尾樓風險。當支撐房市的供應鏈集體倒地，等著交屋的買房族恐怕要倒霉了。
3770家營造業歇業創紀錄！致命「資金鏈」走鋼索
過去房市熱絡時，廠商習慣「先墊款、後請款」的高週轉模式，但隨著建商因政策踩煞車，第一線營造業首當其衝。根據最新統計，2025 年全台歇業家數衝上 3770 家，「公司解散」也高達 3437 家，雙創近年紀錄。賣厝阿明分析，中小型廠商利潤薄且缺乏銀行支持，一旦資金鏈斷裂便難以回天，這也代表產業正走向殘酷的大洗牌。
房價硬挺成本卻翻倍！「做越多虧越多」成業界心酸
即便房價維持高檔，營造端卻面臨「成本錯置」的吞沒效應。鋼筋、水泥等原物料漲幅驚人，許多工程因早期簽約無法轉嫁追加成本，導致業者蓋的是「高成本房子」，收的卻是「低成本工程款」。加上先前土方之亂導致工期延宕，增加的機具租金與銀行利息讓營造主管感嘆：「現在真的是做越多虧越多」。
交屋危機就在眼前！爛尾樓風險恐波及金融體系
營造廠大舉退場將導致市場集中化，雖然推案量縮減可能讓房價更難下跌，但消費者卻得承擔更高的施工品質與爛尾樓風險。專家憂心，當供應鏈斷裂導致工程停擺，不僅買房族面臨交屋困境，銀行手上的土建融授信也恐淪為呆帳。這場2025房市寒冬的影響，已從工地延伸至整條金融產業鏈，等交屋的民眾務必密切留意建商動向。
資料來源：賣厝阿明
交屋危機就在眼前！爛尾樓風險恐波及金融體系
