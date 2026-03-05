我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Sa（ 如圖）受到體育教練男友影響，愛上了爬山和運動。（圖／翻攝自蔡卓妍IG@choisaaaa）

43歲的香港女星「阿Sa」蔡卓妍，日前大方認愛小10歲的星級健身教練男友林俊賢（Elvis）後，兩人感情持續升溫。近日她出席公開活動時更是滿面春風，大方分享兩人過年期間互見家長的甜蜜互動，幸福氛圍藏不住。阿Sa也透露，媽媽的標準很嚴格，但是見過男友之後，沒有特別說什麼，男友應該是有過媽媽那關了。根據《香港商報》報導，阿Sa日前以主禮嘉賓身分出席尖沙咀商場的「金龍獻瑞及醒獅賀歲」活動。受訪時被問到男友Elvis農曆新年是否有向Sa媽拜年，她一臉幸福地表示「當然有，因為這是禮貌」。當被追問媽媽對男友的評價時，阿Sa笑說媽媽性格比較挑剔，但這次見過男友後並沒有多說什麼，讓她直呼感覺Elvis應該過關了。此外，阿Sa也透露自己有到男友家中拜年，雙方相處十分融洽。長輩們有沒有催婚？她則笑稱現在已經不會有這麼老土的事，雙方家長都很愛惜他們，只要兩人過得開心，長輩自然就會高興。說起阿Sa認愛男友的過程，是在2026年初，她和Twins成員阿嬌（鍾欣潼）合體出席活動時，就曾霸氣護愛，要媒體把「緋聞」兩個字刪掉，正式確認Elvis是她的男友。她當時也不避諱地分享戀愛日常，透露受男友影響開始養成爬山的習慣，感覺身體變健康了。當被問到是否因為熱戀期出現「幸福肥」時，她還害羞甜回：「是幸福，但胖不胖不告訴你！」成功擄獲阿Sa女神芳心的男友林俊賢，背景也相當亮眼。目前是香港中環一間高級健身房老闆，曾擔任藝人關智斌的私人教練，月收入粗估超過10萬港幣，約新台幣40萬元）。他私下行事卻相當低調，常被目擊搭乘大眾運輸工具或出入平價餐廳，踏實的作風也讓外界對這段戀情的後續發展給予高度關注與祝福。