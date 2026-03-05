我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議，有媒體報導指出公部門將向法院提出當選無效之訴，對此行政院今（5）日回應，依照《選罷法》能提出的只有選委會，政院尊重中選會認定，也希望立法院能院儘速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。李貞秀國籍問題仍未解決，有媒體報導指出，公部門將向法院提出當選無效之訴，而外界質疑李貞秀到去年3月才放棄中國戶籍，行政部門應在事前就掌握李貞秀戶籍狀況，反應是否慢半拍。對此行政院發言人李慧芝指出，根據，《選罷法》第121條，若有爭議時能提出當選無效之訴的機關只有選舉委員會，至於個別立委參選資格或就職疑慮，行政機關都依法認定跟辦理，內政部早在1月28日函請立法院秘書長要求依法辦理立委就職，沒有慢的問題。李慧芝說，陸委會先前也說明，目前正與內政部、中選進行檢討，行政院尊重中選會認定，也希望立法院儘速行使中選會人事同意權，讓中選會正常運作。內政部次長董建宏補充，針對《國籍法》，內政部已三度函請立法院秘書長以及李貞秀，要求就職前應提出放棄國籍的書面證明，但立法院秘書長在2月13日回函裡並未提供，內政部至今仍未收到相關證明文件，依照《國籍法》第20條，立委是由立法院解職，應由立法院依規定辦理。董建宏也提到，李貞秀1999年經許可在台定居，經移民署通知後，才在去年3月向移民署繳交經海基會驗證的註銷中國戶籍公證書，在此之前李貞秀未曾提出相關證明，身分未完成轉換。