根據資策會產業情報研究所（MIC）最新發布的《外送大調查》揭露，2025年曾使用外送的消費者減少近5%，顯示市場已進入高原期。另一方面，近2年停用外送平台的消費者中，近7成原因是因「外送費用過高」所致，明顯衝擊了民眾的消費意願。但兩大龍頭foodpanda 與 Uber Eats 的市佔差距正急速縮小，2025年雙方常用比重差距僅剩1.3%，Uber Eats更首度超車成為18至25歲年輕族群及北部消費者的首選平台。根據該調查，foodpanda表示會持續積極優化消費者使用體驗，並提供更多消費者喜愛的優惠折扣與餐點選擇。
Uber Eats 靠「優惠與獨家餐廳」搶攻年輕人市場
資策會調查發現，過去幾年各年齡層最常用的外送平台皆由 foodpanda 霸榜，但2025年出現反轉。調查顯示，18至25歲年輕族群常用 Uber Eats 的比例勝過 foodpanda，MIC產業分析師杜芸諮推斷，可能是年輕人更青睞其「外送優惠折扣」，Uber Eats 的優惠機制更對年輕人的胃口。
此外，北部消費者偏好 Uber Eats 勝過 foodpanda，兩平台差距達8.5%，主因是北部消費者更看重「是否有和喜歡的餐廳合作」。不過，26至35歲族群目前沒有明顯差距，而35歲以上的消費者依然最愛 foodpanda，且年紀越長，兩大平台的差距就越大。
外送費太貴成最大痛點！7成消費者喊停用
消費者為何退坑？調查點出，近兩年都有近七成的消費者，會因為「外送費用過高」而決定停止使用外送平台。杜芸諮分析，外送費絕對是左右消費者去留的關鍵。隨著2026年1月立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱外送專法），外界預期消費者將高度檢視平台是否會把增加的成本轉嫁到運費上。
會員經濟當道！「免運」與「生鮮雜貨」成留客關鍵
在消費力道方面，調查顯示，2025年有36.4%的外送消費者有訂閱平台會員。會員的含金量明顯更高，每次平均消費超過600元的比例達17.4%，其中均消破千元的更有5.8%。而吸引民眾掏錢訂閱會員的前三大誘因依序為：「無限次免外送服務費」、「提供會員優惠折扣」以及「購買品項享折抵優惠」。
分析師進一步剖析會員輪廓指出，會員不僅常買熟食，購買「生鮮雜貨、生活用品、冷藏冷凍食品」的需求也比非會員高出約一成五。在支付習慣上，會員更愛綁定信用卡與金融卡，且極度在意餐點「有無正確送達指定地點」。
資料來源：資策會產業情報研究所、Uber、foodpanda
