英業達（2356）今（5）日公告2月營收為新台幣509.3億元，月減17.6%、年減1.43%。累計前2月累計營收為新台幣1,127.5億元，較去年同期成長15.62%。筆電出貨方面，英業達表示，2月筆電出貨150萬台，營收月減主要因為過年假期工作天數較少，第1季筆電出貨量還是較去年第4季下修兩位數，至於伺服器部分則是淡季不淡，出貨狀況有機會較去年第4季好，而智慧裝置則維持淡季不變。英業達總經理蔡枝安先前於旺年會釋出正向展望，看好今年AI伺服器可望維持雙位數成長，且出貨量增幅不算小。他也透露，在既有訂單挹注下，加上有望導入新客戶訂單，預期今年ASIC伺服器出貨比重將提升至50%，成為推升英業達今年AI業務成長的重要動能。法人預期，英業達2025年在AI伺服器成長帶動下，全年EPS估2.4元上下，依近年股利配發率至少8成估算，隱含現金殖利率達4%以上，展望後市，今年仍以AI伺服器動能最為強勁，預期將有雙位數成長幅度。