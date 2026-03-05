我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）已經開打，賈永婕今（5）日在東京巨蛋替中華隊加油，雖然最後中華隊敗給澳洲，但賈永婕分享現場球迷的熱情，還開玩笑說如果將來真的要參選，就到棒球場拜票，「出道以來人氣最旺時刻。」不忘提振士氣，「輸了一場沒關係，我們明天贏回來！打爆日本。」賈永婕在Threads上分享賽後心得，開心說，「台灣球迷淹沒東京巨蛋，滿滿的熱血！然後我知道如果我要參選要去哪裡拜票了，所有的棒球場！出道以來人氣最旺時刻。根本動不了，進不去也離不開，好多人都跟我說加油！」賈永婕也錄下與球迷互動的影片，開心喊話，「我相信正義總有一天會到！輸了一場沒關係，不要緊，明天我們贏回來！集氣！加油！」還說一定要打爆日本，非常正能量。許多粉絲看了也留言，「Team Taiwan就對啦」、「賈董人氣爆棚，有你在大谷翔平也要敬你三分」、「怎麼不愛妳啦」。