Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋今（5）日表示，春季聯名小熊維尼100週年新品，推出派對蛋糕、繽紛冰淇淋盤餐、瓦夫聖代與冰淇淋凍飲，還有超萌維尼&小豬毛絨吊飾、維尼&跳跳虎雙面飲料提袋與可愛貼紙等周邊商品；應援WBC經典賽，開吃「球冰買一送一」限時優惠。義美食品表示，I-Mei Premium法蘭冰餅「買2送1」。
哈根達斯x小熊維尼100週年！冰淇淋新品、周邊商品優惠一次看
Häagen-Dazs哈根達斯又有新作！歡慶小熊維尼100週年，打造一系列聯名冰品、甜點及周邊商品。
最熱鬧的「小熊維尼氣球盛宴・冰淇淋蛋糕」共有維尼小豬同樂款、跳跳虎屹耳歡聚款，2款4格立體方塊造型設計，集結草莓、香草等人氣口味歡慶生日，限量專屬派對盒還附贈主角立體紙牌。
現在購買「小熊維尼氣球盛宴・冰淇淋蛋糕」任一款，並加入哈根達斯官方LINE綁定會員，即可憑券兌換「小熊維尼100週年毛絨吊飾」乙只（維尼／小豬款隨機贈送，數量有限贈完為止）。
即日起至4月30日，凡購買Häagen-Dazs哈根達斯5吋（含）以上冰淇淋蛋糕，享第二顆「現折250元」優惠；每購買兩顆冰淇淋蛋糕，再加贈「哈根達斯外帶單球兌換券」三張（可累贈）。
下午茶推薦「小熊維尼百年慶典・瓦夫聖代」，吃得到3款水果冰淇淋、再加上檸檬蛋糕和蜂巢焦糖脆餅、並點綴維尼造型巧克力片，杯身還配有100週年特製杯套以及附贈可愛貼紙；而「小熊維尼百年慶典・冰淇淋凍飲」則以清爽芒果雪酪與酸甜覆盆子雪酪為冰沙基底，佐以繽紛的雙口味雪酪球冰，裝在100週年限定的雙面設計飲料提袋。
內用限定「維尼與好友的繽紛饗宴」冰淇淋盤餐，則可嚴選5種經典口味冰淇淋，搭配清新香甜的白巧克力甘納許檸檬蛋糕、酥脆蜂巢焦糖脆餅及芒果百香果醬。
適逢眾2026 WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開打，哈根達斯也祭出應援中華隊門市限定優惠，3月5日至3月8日，享外帶3球冰淇淋「買一送一」優惠。
義美食品：法蘭冰餅「買2送1」！
義美食品I-Mei Premium法蘭冰餅，以酥脆法蘭酥餅乾搭配超厚冰淇淋內餡好涮嘴。最新快閃優惠活動，即日起至3月6日，義美I-Mei Premium 法蘭冰餅（黑炫／草莓）任選買2送1。
提醒大家，門市店內價65元／盒；限現售，數量有限，售完為止；會員不再享95折；「仁愛、北榮、成大、秀傳、大林門市」不包含在活動範圍。
資料來源：Häagen-Dazs哈根達斯、義美食品
