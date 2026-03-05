我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨團今（5）日召開黨團大會，拍板國防特別條例草案版本為「新台幣3800億元+N」。對此，民進黨立法院黨團副幹事長陳培瑜表示，盼在野黨支持院版8年1.25兆的版本，希望在野黨在強化防衛韌性上，跟台灣隊站在一起，一起TEAM TAIWAN。朝野黨團有共識，立法院會明將行政院版國防特別條例付委，與民眾黨團版本併案審查。國民黨團今召開黨團大會，拍板黨版國防特別條例草案，並將於6日院會正式提出，國民黨團書記長林沛祥表示，黨版中明確規定只有符合美國對台軍售程序、符合國軍作戰需求，且取得美方正式發價書的採購項目才適用本條例。對此，陳培瑜表示，針對國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，樂見在野黨有機會在週五將行政院版從院會交付委員會審查，但國民黨今天提出的「3500億+N」的版本，還是有幾件事想友善提醒。首先，陳培瑜表示，政院版是8年1.25兆，內容含採購、系統建置、維修、人力教育及打造非紅產業供應鏈，並經雙方長達一年之協商，若任一項目遭刪減，均可能影響整體防衛作戰構想與聯合作戰體系運作。第二，陳培瑜提到，既然是經過一年的討論，就代表這樣的結果是台美雙方都可以接受的，但若依照國民黨所提出的版本，就代表我國單方面破壞兩造所協議出來的結果，當然會影響後續雙方政府的交流與互信。最後，陳培瑜呼籲，進入委員會實質討論後，還是希望在野黨可以支持院版8年1.25兆的版本，希望在野黨在強化防衛韌性上跟台灣隊站在一起，「一起TEAM TAIWAN！」