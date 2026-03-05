我是廣告 請繼續往下閱讀

一家3口人間蒸發！警方：已出境前往大陸

驚傳宜蘭縣議會重要秘書、形同議長張勝德左右手的黃毓恒失聯。黃因去年手術，健康欠佳頻繁請假，春節後幾乎不見人影，4日上午突然向議會遞交辭職函，且住家已人去樓空，詭異情況引發宜蘭政界高度關注；如今有消息指出，黃毓恒和妻小早在過年前就出境前往大陸，人根本不在台灣。據悉，51歲的黃毓恒過去曾在警察局及消防局任職，期間曾辭職轉投資做生意，2019年才從消防局調到縣議會擔任秘書，位高九職等，平時為人客氣、表現優異，且積極攻讀博士學位。黃毓恒去（2025）年因胰臟手術後健康欠佳，下半年起頻繁請假，過年前皆依規辦理，但年後假滿卻仍不見蹤影，連其就讀國中的兒子也因開學未到校被通報中輟。校方指出，家長曾提及轉學意願，卻遲未辦理，寒假期間便失聯，已通報中輟。議會察覺有異，派人前往住家，竟已人去樓空。就在面臨記過免職前一天、昨日上午黃毓恒的辭職信寄到議會，更為黃毓恒和妻子、兒子一家3口宛如人間蒸發，就連黃的父親也對他們去向一無所知，失蹤案疑雲重重，令政壇詫異。據出入境紀錄顯示，黃毓恒1月26日搭機出境，妻兒則2月12日初三出境，目的地都是大陸，警方也證實出境消息；截至昨日都還能瀏覽的個人臉書，今（5）日已經消失，斷聯動機為何仍需近一步釐清。