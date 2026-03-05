我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳週三（4日）表示，由於AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI預計今年稍晚上市，輝達再投入高達千億美元的大型投資機會，已經沒有空間，因此投資計劃不在考慮之列。黃仁勳在摩根士丹利科技、媒體與電信大會上指出，輝達已完成對OpenAI總額 300億美元的投資，並形容這可能是投資如此重要企業的最後機會。至於先前市場熱議的1000億美元投資規模，他表示並不可行，因為OpenAI正準備於今年稍晚啟動首次公開募股（IPO）。在去年底的時候，輝達曾經表示將會向OpenAI投資最多達到1000億美元，但之後表示無法保證公司與OpenAI達成投資或合作協議。對於投資減少一事，外界揣測輝達與OpenAI關係緊張有關，路透引述消息人士報導，OpenAI對輝達部分最新的AI晶片的表現感到不滿，甚至積極尋找替代方案。除此之外，輝達先前對另一家AI公司Anthropic投入約100億美元，性質上可能同樣屬於「最後一次等級」的重大布局，未來市場條件恐不再允許。另一方面，對於輝達需求動能，黃仁勳形容，需求曲線已從非常高進一步攀升，顯示生成式AI浪潮持續推升高效能運算晶片需求。他指出，輝達正站在實體AI與數位生物AI的前沿，具備關鍵技術優勢。