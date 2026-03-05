我是廣告 請繼續往下閱讀

泰宗生技即將在9日前舉辦上市前業績發表會、預計4月初掛牌，暫定每股承銷價為132元。泰宗董事長徐煥清指出，目前醫院通路占營收9成，直接掌握終端市場的銷售結構，帶來穩定現金流，更讓未來新產品上市後具備快速鋪貨、放量成長的優勢。總經理王雅俊針對研發中產品介紹，強調目前是立於不敗之地。泰宗1月營收新台幣6526.4萬元，年增51.58%，營運表現維持穩健。近年透過既有藥品與醫療器材通路，持續創造穩定現金流，降低研發投入的不確定性，採取「營運與研發並行」的雙軌發展策略，有效解決生技新藥產業常見的長期虧損及高研發風險。徐煥清說，任何產業都會有走入夕陽的時候，只有跟身體有關的生技產業，隨時都有可以著墨的地方。徐煥清表示，營收主體以藥品與醫療器材銷售為主，占比接近九成；產品線涵蓋骨科、復健科、泌尿科、婦產科等多科別醫師通路。其中，醫院通路（含醫學中心及區域醫院）約占整體營收九成，診所通路約占一成。在研發方面，泰宗鎖定「反覆性泌尿道感染（rUTI）」與「B肝肝癌術後復發監測」兩大臨床未被滿足的需求。王雅俊說，核心產品U101為全球首款針對rUTI預防的非抗生素口服新藥，原本是間質性膀胱炎，目前已於台灣進入三期樞紐性臨床試驗，預計2026年Q3揭露期中分析結果。王雅俊說，泌尿道感染有兩成至五成會復發，症狀包含頻尿、下腹疼痛、血尿等，特別是容易憋尿上班族或是更年期婦女，目前並無口服預防藥品。目前治療方式如，導正生活習慣但效果有限；而非抗生素類產品如益生菌、蔓越莓等臨床效果有效；若是低劑量抗生素，則有抗藥性問題。目前全球rUTI潛在患者人數近1億人，台灣約有36萬人；目前U101採505(b)(2)新適應症途徑開發，不僅可望縮短開發時程，也同步掌握關鍵原料藥（API）生產技術，建立競爭門檻。王雅俊說，專利將到2040年，幾乎立於不敗之地。另外，在精準醫療領域，泰宗推出的「凱玫樂（CATCHIMERA）」肝癌檢測平台已取得衛福部LDTs（精準醫療分子檢測實驗室）認證。該平台以HBV病毒嵌合DNA作為生物標記，靈敏度達83.3%，優於傳統AFP檢測，可望較影像醫學更早偵測微量殘餘腫瘤。泰宗目前已送件申請美國FDA突破性醫療器材（BDP）資格，亦計畫透過技術授權或與當地實驗室合作模式進入全球最多B肝帶原者（約7000萬人）的中國市場，鎖定大中華區及全球每年超過十萬例肝癌切除手術後追蹤市場。法人表示，泰宗長期深耕肝病與泌尿道疾病等高盛行率、臨床未被滿足需求的明確疾病領域，研發策略聚焦且風險相對可控。其中，rUTI因復發率高，臨床長期仰賴低劑量抗生素預防，卻面臨抗藥性問題，至今仍缺乏具實證的非抗生素口服預防rUTI選項，U101若順利推進，具備切入龐大未被滿足市場的潛力。另一方面，凱玫樂平台鎖定B肝肝癌患者術後復發監測需求，結合專利技術、關鍵數據分析平台與LDTs法規認證三重門檻，已建立明確技術壁壘。未來除可持續導入國內醫院通路外，也具備對外授權與海外市場拓展的發展空間，成為公司中長期成長的重要引擎。