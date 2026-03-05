美國與以色列對伊朗發動襲擊，首波攻勢就轟向首都德黑蘭，斬首最高領袖哈米尼。外媒披露，美軍太空部隊、網戰司令部扮演重要角色，透過衛星及惡意軟體、雷達干擾，先發制人、降低己方傷亡。
《紐約郵報》報導，在戰鬥開始的前72小時內，美軍襲擊了1,700個目標。伊朗擁有的彈道飛彈發射器中，有超過200個已被摧毀（約佔該國總數的一半），另有數十個發射器已無法運作。數百枚飛彈被銷毀，使其無法造成傷害。
美軍對飛彈井、核設施及領導人的精準打擊取得巨大成功，美以損失極小。而這些行動能成功，是因為相關設備是在太空進行操作。
成立於2019年的美國太空部隊（US Space Force）對於海、空軍掌握攻擊時機、尋求掩護以及定位敵方飛彈至關重要。美國空軍退役軍官、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）前太空部隊計畫教授齊亞尼克（Brent David Ziarnick）表示，太空部隊透過帶有紅外線線感測器的衛星，在飛彈升空瞬間偵測熱源並鎖定發射位置，發射愛國者防空飛彈等攔截、摧毀，同時通報地面部隊及時躲避。
儘管戰鬥在中東進行，但太空部隊大部分工作都是在美國本土進行。軍方人員在被稱為「雷達罩」（Radomes）的球形設施內工作，即時計算飛彈軌跡並採取行動。前太空部隊上校弗拉姆（Bree Fram）表示，美軍在4天戰鬥中僅有6人傷亡，這證明了所部署的先進技術與腦力的價值。
而做為美軍「史詩怒火」行動的一部分，新型雷射武器技術也已投入對抗伊朗。熱追蹤衛星、軍用級惡意軟體和雷達干擾軟體也參與摧毀伊朗武器。
美國中央司令部發布的影片顯示，一艘位於中東國家沿海的美國海軍驅逐艦似乎配備了「整合式光學眩目與偵察高能雷射系統」（HELIOS）系統，軍事觀察家指出，這種頂尖設備擁有可轉向的砲頭，能發射強烈且高度聚焦的光束能量來擊落無人機。
在以色列與黎巴嫩邊境的天空中，也有影片顯示火箭彈在發射後僅幾秒鐘就發生爆炸，普遍被歸功於以色列類似武器，高功率雷射防空系統「鐵束」（iron beam）。
美國網路司令部（US Cyber Command）也與太空部隊協同作戰，負責滲透並關閉伊朗的雷達系統，讓電腦變成「磚塊」。參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Caine）將軍也證實，在開火前網絡司令部就襲擊了伊朗全境的通訊和傳感器網絡，以「擾亂、迷惑並困擾敵人」。
以色列網絡間諜也聲稱，他們花了多年時間駭入德黑蘭幾乎所有的交通監視器，以便在執行擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的任務前對其進行監控。
雖然伊朗政權在美軍發動攻擊後立即切斷了全境網路，但網絡司令部目前極可能正針對伊朗領導人溝通用的閉路網路進行打擊。
