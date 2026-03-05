我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌昨日表示，民進黨籍的前彰化市長邱建富曾透過友人找民眾黨黨秘書長周榆修希望見他，討論想選彰化縣長一事，黃國昌稱邱建富是民進黨籍，因此直接回覆「不宜」。不過，邱建富今（5）日表示，他從未託人傳話要見黃國昌。對此，周榆修表示，確實曾接獲邱建富友人聯繫，希望協助安排與黃國昌會面，事實就是事實，簡單明瞭，不解邱建富為何要否認？針對邱建富稱「自己從未傳話要見黃國昌」一事，周榆修強調，確實曾接獲邱建富友人聯繫，希望協助安排與黃國昌會面，事實就是事實，簡單明瞭，不解邱前市長為何要否認？周榆修說，誠信是每一位政治人物最基本的操守與底線，更何況是有意爭取縣民支持出任地方父母官者，更需要自我惕厲，沒有模糊空間。周榆修最後表示，彰化縣為非直轄市中第一大縣市，外界高度關注中國國民黨與台灣民眾黨如何透過合作延續王惠美縣長8年優質執政，台灣民眾黨也會在善意的基礎上與中國國民黨共同努力。