▲安靜公主外型甜美，以獨特的變裝影片走紅，粉絲數超過600萬。（圖／安靜公主微博）

25歲大陸網紅安靜公主以甜美外型、獨特的變裝影片走紅，擁有超過600萬粉絲，沒想到，因為害怕流量下降、被市場淘汰，她長期熬夜直播，每天睡不到5個小時，高強度工作下導致體力透支，年紀輕輕就停經，腹部還長腫瘤、體重暴跌，甚至出現肛裂症狀，本人以自身慘痛經驗呼籲大家：「不要以為年輕就不會生病！」安靜公主事業心強，為了流量經常通宵直播，坦言「怕被淘汰不敢休息」，長期處於高壓環境和熬夜工作，造成她內分泌失調、卵巢早衰，生理期停經長達9個月，不僅工作一半流鼻血，去年因為腹部長12公分良性腫瘤，痛到在直播中落淚，被迫下播，後來接受6小時的開腹手術，術後體重跌至50公斤，近期還自曝肛裂大量出血，由於身體過度虛弱，安靜公主被醫生強制要求休養半個月。因為工作搞壞身體，安靜公主目前只好透過藥物調理，她強調熬夜是主要誘因，現在後悔已經來不及，「每個人高強度工作都是會生病的，只是時候未到，我之前認為自己還年輕，不會生病，希望粉絲也是，真的過來人告訴大家，女生熬夜，會很早的絕經，我現在25歲已經沒有了，目前一直喝藥調理...」安靜公主的案例讓網友和粉絲感到震驚，「賺錢多但是也很辛苦」、「熬夜就是很傷身體」、「我的天！真的假的」、「身體健康真的太重要了呀」、「看得我再也不敢熬夜了」、「早日康復！加油！」據醫學資料所示，年紀很輕就「停經」、而且超過3個月以上沒來，常見是卵巢功能提早衰退（如卵巢早衰、早發性更年期），會出現月經變得不規則、間隔拉長或突然消失，並伴隨熱潮紅、盜汗、心悸、睡不好、情緒波動、注意力變差、陰道乾澀、性慾改變等類似更年期的全身症狀。 這種情況不正常，尤其在40歲以前就停經，更需要警覺，因為長期也會增加骨質疏鬆、心血管問題等健康風險。治療上，第一步一定要看婦產科，釐清是否為懷孕、甲狀腺問題、高泌乳激素、壓力過大或卵巢早衰，醫師會安排荷爾蒙與超音波檢查，再依診斷決定治療。 若真的是卵巢功能提早退化，常見會以荷爾蒙補充療法減輕症狀並保護骨骼，搭配均衡飲食（足夠鈣質、維生素D、大豆異黃酮）、規律運動、戒菸限酒、改善睡眠與壓力管理等生活調整，必要時也可轉介生殖醫學討論未來生育規劃。