我是廣告 請繼續往下閱讀

美國潛艇在印度洋用魚雷擊沉伊朗軍艦「伊里斯·德納號」（IRIS Dena），表明美國和以色列針對伊朗的軍事行動已經蔓延到伊朗境外，而斯里蘭卡的內閣發言人賈亞提沙（Nalinda Jayatissa）今（5）日證實，還有另一艘伊朗船隻位在附近經濟水域內，賈亞提沙稱正在盡最大努力保障船上人員的生命安全。綜合外媒報導，賈亞提沙表示斯里蘭卡政府與國防部都已經意識到該艘伊朗船隻的存在，由於時間就在德納號剛被美軍擊沉後不久，因此格外引發外界關注。賈亞提沙說「正在盡最大努力保障船上人員的生命安全」，並稱之後會提交報告說明此事。斯里蘭卡在美軍擊沉德納號後參與了救援行動，已救起32人，但也打撈到80幾具遺體。賈亞提沙強調德納號是在距離斯里蘭卡海岸19海浬的地方被擊沉，當時接到求救通報後，斯里蘭卡並沒有先調查是否為軍事行動或戰爭行為，而是出於人道主義考量立即採取了救援行動。對於在野黨質疑斯里蘭卡政府的做法，賈亞提沙回應表示「印度洋正在發生的事情遠比想像的還要多」，強調政府的行動完全依據國際法，會在之後適當時機再向國會匯報詳情。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則批評美軍在國際海域擊沉伊朗軍艦開啟了危險的先例，「記住我的話：美國將會為此感到無比後悔」。