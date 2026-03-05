我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川10日將請辭，投入新北市長選舉，原本也有意參選新北市長的現任副市長劉和然，表態願支持李四川，大器態度讓黨內讚賞，因劉和然出身彰化，而國民黨的彰化縣長候選人未定，黨內有聲音認為可以讓劉和然返鄉參選。不過劉今在臉書表態，新北市正處於轉型關鍵期，「未來的路還長，我會持續在我的崗位上，繼續努力，為台灣加油。」劉和然說，這兩天收到許多來自彰化前輩與好友的關心與期許，讓他十分感動，也深感榮耀與惶恐。回到故鄉彰化，走在兒時成長的土地上，感受到血液裡無法割捨的連結。對一名出身竹塘的理化老師而言，能獲得家鄉前輩肯定與鄉親點名，是莫大的鼓勵，但也感受到沉甸甸的期待。劉和然指出，39年前他帶著行囊來到當時仍稱為台北縣的地方，從站在講台上的老師，到進入公務體系擔任副市長，至今已在新北生活與打拚14,095天。青春、奮鬥與對城市建設的承諾，都已與這座城市緊密連結。他表示，目前新北正處於轉型關鍵期，市長侯友宜交付的使命、市民對建設的期待，以及團隊即將接棒衝刺的任務，都讓他深知自己的戰場仍在新北。劉和然強調，他一直喜歡運動，運動家精神不只是爭取個人紀錄，更是在接力賽關鍵時刻守好崗位，確保每一棒穩健交接。對彰化他始終抱持報答之心，但也相信當地有許多深耕多年、熟悉地方脈動的人才，未來應由最了解彰化的人來承擔責任。劉和然表示，他會帶著家鄉的祝福，繼續在新北努力，守護好全台最大城市，讓新北的進步成為彰化的後盾，這也是回報故鄉最踏實的方式。