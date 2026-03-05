我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今搶在黨團大會前召開記者會，表態軍購條例應採用獲得美方發價書的3500億版本，隨後大會定調最終版本為「3500億+N」。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，黨版軍購條例9條共1頁，但內容相當粗糙，懲罰條款竟明定「交貨進度落後50%要把國防部官員送懲戒」，另外法條點名到中國大陸威脅、美國延宕武器，表頭還直白寫上「第一期」，讓法律專業的藍委翁曉玲也看不下去，認為內容大有問題；更有青壯派藍委直言，乾脆支持民眾黨4千億版本算了。側面了解，今天黨團大會上，由藍委馬文君說明內容，而藍委賴士葆在會議中表態支持9千億軍購，但未獲得黨中央支持；徐巧芯則認為條例內容過於粗糙，包括部分武器提到軍種，部分又沒有，連標點符號都有顯而易見的錯誤，盼能夠將條例寫的詳細一點，另外藍委洪孟楷、黃健豪等人也相繼發聲，提出建議。據了解，該條例中，第一條直白寫著「面對中國台海緊張」類似字樣，惹來法律專業的立委翁曉玲質疑，若有其他國家也打台灣呢？認為寫因應衝突就好。此外，法條的表頭提到「第一期」，但3500億就是一期，而且哪有法條的表頭可以寫第一期，或許是要用前瞻預算方式處理，但寫在內文就好。此外，法條第8條也提到，授權主管機關提出第二期，但青壯派立委認為，行政機關本來就可以提第二期，根本不需要黨團同意，寫在裡面的意義是什麼？「你寫法律不是寫給自己自爽的！立法基礎要有水平吧？」另外，法條內容中還有寫到懲罰條款，聲稱「若進度落後50%，要把國防部官員送懲戒」，青壯派立委批評，這是懲罰不了美國人就懲罰自己人嗎？而且立法說明直言「因為美國拖欠武器」，這是修法會留在紀錄上，怎麼會把時事寫進法律說明欄？另有青壯派藍委建議，既然黨版採用3500億版本，不如直接支持民眾黨版4000億，金額還比較多有些餘裕。