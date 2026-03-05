我是廣告 請繼續往下閱讀

德國經濟辦事處今（5）日發布《2025／2026 年德國商業信心調查報告》，儘管整體滿意度降至近5年新低，但仍有65.7% 的企業受到AI熱潮動能，達成或超越年度營運目標，為過去8年中表現第3佳的成果。調查報告顯示，2025年台德雙邊貿易總額達 217 億美元，年增 6.0%，連續5年站穩 200 億美元門檻。超過一半（52.1%）的在台德商表示對其整體營運表現感到滿意或非常滿意；近3分之2的受訪企業表示，其2025年營運目標已達成（40.0%）或超出預期（25.7%）。但儘管如此，52.1%的滿意度仍呈現下滑，是近5年新低。調查指出，去年的整體商業信心仍出現轉弱。雖然多數受訪企業仍對其整體營運表現感到滿意，但滿意度降至新低，反映高度正向評價減少及不滿意比例上升。德經處首席代表暨處長蘭依樺（Eva Langerbeck）表示，儘管企業整體滿意度有所下滑，「但實際營運成果與雙邊貿易數據顯示，德國企業在台灣仍展現高度競爭力與發展潛力」，AI與半導體持續成為合作核心領域，也為雙邊關係奠定穩固基礎。報告指出，54.2% 的企業已從全球 AI 浪潮中受益，其中自動化與智慧製造（50.0%）及半導體（48.5%）被視為最具潛力的成長領域。德國企業面對挑戰仍來自外部風險，6成以上認為全球經濟成長是最迫切的挑戰；其次為兩岸關係、台灣經濟前景。值得注意的是，對兩岸因素可能影響營運的擔憂持續下降，僅 26.8% 的企業預期未來將受到實質影響，較 2023 年減少 13.4 個百分點。此外，75.3% 的企業表示至少在一定程度上受到美國貿易政策與關稅影響，主要體現在客戶需求減弱、規劃不確定性與成本壓力上升。24.2% 的企業受到進口限制影響，16.7% 受到出口限制影響，顯示合規成本、延誤與供應鏈調整仍為企業營運考量的重要因素。此外，根據經濟部投資審議司統計，2025 年德國對台核准投資金額達 2.09 億美元，較去年同期大幅成長 264%。這顯示即便全球供應鏈持續調整，德國企業仍將台灣視為亞太地區重要的技術與研發策略據點。德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）則表示，近期發生的伊朗戰事再次重新顯示，俄烏戰爭所造成的挑戰，也就是過度依賴化石燃料將會危害到安全，這也是德國政府不斷促進綠能發展原因也樂見，許多德國企業願意協助台灣推動能源轉型。他接著說，台德在經濟投資方面，台積電在德國德勒斯登（Dresden）晶圓廠正如火如荼展開，德國企業台灣默克（Merck）也選擇在高雄設廠。政治方面，德國政府與外交部長在多次場合都強調，台海和平符合德國國家利益，德國首相梅爾茨（Friedrich Merz）近期訪北京，同樣表達相同理念，也預告近幾個月會有來自政治領域的德國外賓訪台，「一切都在正軌之上。」