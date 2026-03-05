我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「綻放館」透過四大亮點展區，民眾可逐一走訪四大亮點，深度感受臺灣蘭花之美。（圖／南市府提供）

「2026臺灣國際蘭展」今年主題館「綻放館」以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為核心，打破過往數位虛擬影像為主的展示邏輯，回歸自然本質，堅持以「實體蘭花」作為唯一主角。臺南市政府指出，「綻放館」透過四大亮點展區，結合土地記憶、永續設計與跨國藝術，向世界呈現一場從起源、共生到未來的生命進化旅程，民眾可逐一走訪四大亮點，深度感受臺灣蘭花之美。亮點一蘭獸 Orchidsaur 甦醒——探尋起源的生命能量，展覽首站「起源．喚醒之地」引入核心視覺符號——「蘭獸（Orchidsaur）」。蘭獸並非虛構神話，而是蘭花生命能量的具象化象徵，代表蘭花在人類文明進入之前，便已在島嶼展現的強大附生能力。觀者將在此仰望由原生種與育種初代構成的生態景觀，感受植物如何在光影與結構中，展現不爭土地、依附共生的生存智慧。亮點二蘭花密道——邂逅熱帶雨林的呼吸律動，「邂逅・熱帶共生」展區，策展團隊成功建構沉浸式的「蘭花密道」。蘭花在此不再是被展示的物件，而是與水氣、濕度及光環境共同呼吸的生命體。觀者步入霧氣繚繞的秘林深處，仰望模擬自然界附生態樣的「雨林星空」，體現「人僅是生態一部分」的哲學思考，重新校對人類與自然界的距離。亮點三莫內噴蘭——藝術與設計的跨時空變異，第三展區「變異花域」展示了臺灣蘭花作為文化媒介的無限可能，其中最受矚目的便是以實體蘭花結合噴墨藝術重現「莫內世界名畫」。此區更邀請來自泰國與越南的創作者展開跨國共創，探討蘭花在不同文化背景下的語言轉譯，包括年輕世代對未來設計的想像，挑戰藝術與生命凋零的辯證。亮點四：鋼鐵蘭心——在傷痕中綻放的島嶼韌性，展覽末端「未來共生」傳遞了強大的韌性訊息「鋼鐵蘭心」。展場特別運用風災後留下的彎折鋼樑作為支撐結構，象徵即便經歷天災與破壞，生命依然能找到裂縫生長。蘭花與鋼構、鏡面空間的結合，不掩蓋傷痕，而是與記憶共存，展示臺灣蘭花產業面對環境變遷，依然穩步前行、向未來共同進化的姿態。南市府表示，「綻放台灣」主題館不僅是一場視覺饗宴，更是一次對土地情懷與未來產業發展的深層宣告。臺灣蘭花具備精湛的育種技術，更擁有連結藝術、科技與永續思維的廣度。這場展覽向世界證明：臺灣蘭花正在以最優雅而強韌的姿態，持續進化、向未來綻放。