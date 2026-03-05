我是廣告 請繼續往下閱讀

中央提出8年1.25兆軍購，而國民黨內部意見分歧，立法院黨團先是拍板「3500億+N」後，未料過幾個小時又修改為「3800億+N」，對此行政院長卓榮泰今（5）日受訪表示，到現在很少聽過或看到任何預算編列是多少錢加N的方式進行，這完全是不確定性，強調1.25兆的特別預算跟條例應該是一個整體，不容打折。對於國民黨團提出軍購「3800億+N」，卓榮泰說，還是再一次很誠懇地希望，在野黨團在立法院的程序當中，能夠儘快將行政院1.25兆的軍購特別條例能夠付委，付委後能夠加以審慎地審議，這是政府經國防專業審慎地規劃，也考慮到國防的需求，更考慮到國家財政永續的規劃，所以是非常精細的一個製作。卓榮泰說，到現在很少聽過或看到，有任何的預算編列是用多少錢加N的方式進行，這完全是不確定性。如果政府今天要蓋一個120坪的房子，難道是先蓋30坪，以後再來加N慢慢蓋，那麼地基怎麼打？內部的空間怎麼規劃？生活的機能怎麼配置？都完全沒有辦法達到整體規劃的目的。卓榮泰說，因此還是誠懇希望，強化國防韌性、不對稱戰力的作戰特別條例跟預算，經過專業規劃之後，對未來國防需求絕對是整體的。尤其總統賴清德一直再三強調，包括「台灣之盾」，包括用AI、高科技能夠強化擊殺鏈，以及發展軍工產業，讓本地的、在地的產業能夠全速的來加入軍工相關產業當中，這3個目的、3個目標是同時存在，且必須全面達成的。所以1.25兆的特別預算跟條例，應該是一個整體，不容許打折，誠懇拜託立法院將這樣的預算能夠審議而且通過，及時派上用場，維護國家的安全。