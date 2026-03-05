我是廣告 請繼續往下閱讀

資策會產業情報研究所（MIC）近日發布《外送大調查》，觀察台灣外送市場發現，兩大龍頭foodpanda、Uber Eats常用比重的差距持續縮小，2025年再進一步縮減至1.3%，顯示出兩大龍頭於台灣市場趨向勢均力敵，同時，去年出現大反轉，不是熊貓，Uber Eats意外成為18至25歲與北部外送消費者的首選。產業分析師杜芸諮指出，去年曾使用外送服務的消費者減少近5%，反映台灣外送市場進入高原期，加上外送費用提升與商品普遍單價墊高，皆對消費意願產生影響。此次調查呈現兩大趨勢變化，首先，foodpanda、Uber Eats常用比重的差距持續縮小，差距從2023年16%縮減至2024年7.5%，2025年再進一步縮減至1.3%，顯示出兩大龍頭於臺灣市場趨向勢均力敵。二，歷來各年齡層最常用平台皆為foodpanda，然而，去年有兩大族群的意向反轉。資策會MIC指出，18至25歲族群常用Uber Eats勝過foodpanda，差距9.5%、26至35歲族群無明顯首選，35歲以上首選皆為foodpanda，且在兩大平台的差距隨著年齡增加而遞增。杜芸諮分析，18至25歲族群在選擇平台時，明顯更青睞「外送優惠折扣」，推斷Uber Eats的優惠機制更符合年輕消費者的偏好，除此之外，全台僅有北部的外送消費者出現反轉，常用Uber Eats勝過foodpanda，差距達8.5%，且明顯更偏好「有跟我想購買的品牌、餐廳合作」，推斷是Uber Eats能反轉成為北部外送消費者首選的主因。針對外送消費者的消費力，資策會MIC指出，外送消費者每次平均消費超過600元的比重為11.3%，其中超過1000元者從6%下降至3.1%；進一步分析訂閱會員的消費力，首先去年有36.4%外送消費者訂閱平台服務，而會員每次平均消費金額超過600元者比重17.4%，其中每次均消超過1000元的會員比重5.8%。杜芸諮表示，訂閱會員的購買力或使用頻率皆明顯高於非會員，因此聚焦會員制經營仍是外送業者的發展方向，調查顯示，外送消費者加入會員制的前三名誘因，依序為「無限次免外送服務費」、「提供會員優惠折扣」以及「購買品項享折抵優惠」，除此，業者強化會員經營，可從會員在品項、支付、關注點與行銷的偏好方面著手。進一步關注外送消費者停用外送平台的因素，近兩年皆有近七成的外送消費者會受到外送費用過高的影響而停用。杜芸諮認為，外送費用是目前左右消費者是否持續使用外送平台的主因，隨著2026年1月立法院三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱外送專法），預期消費者將更關注平台增加的成本是否會轉嫁消費者，未來將更考驗外送業者在成本控管的能力，以及如何在價格制定與留客之間取得平衡。