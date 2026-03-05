上海鄉村由第三代薛峰繼接手後，全新打造「承德本家」百坪旗艦店進駐台北車站商圈，在摩登東方空間裡大啖創新上海菜、搭配主廚私房菜，聯名合力酒廠（Holy Distillery）茶酒Pairing全面升級。3月8日開幕優惠，對中身分證姓名最高打6折；調酒買2送1。全新菜單價格、訂位資訊一次整理。而《米其林指南》必比登推介的心潮飯店，則進軍台中新光三越，主打當代台菜與精緻調酒，打造最時髦聚會所。
上海鄉村「承德本家」開箱！推薦創新上海菜、主廚私房菜 真實口感曝
來自江蘇無錫的創始人薛其尉，1982年在台北仁愛路創立首家「上海鄉村」，主打經典江浙料理融合台灣食材，寄託「有家人的地方就是家鄉」情感，口味也擄獲消費者的胃；二代薛永祥承襲父親精神，端出12小時燉煮的「烤方」、手工剝蝦仁的「清炒蝦仁」，成為老饕指定經典菜色。
第三代薛峰繼接手後，繼南京16、正式揭幕「承德本家」，淬鍊43年精華並注入年輕世代的創新思維，在摩登東方空間裡大啖創新上海菜、搭配主廚私房菜，聯名合力酒廠的茶酒Pairing全面升級。
「上海鄉村 承德本家」除了吃得到「烤方」、「蟹黃豆腐」等歷久彌新的饕客必點菜；延續「一店一特色」精神推出專屬主廚私房菜，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃「芋巢牛肚筋」，以芋頭絲炸製的「芋巢」盛裝滷製入味的涼拌牛肚與牛筋，越咬越散發花椒香氣與麻感好開胃。
「浮萍池浸珍珠斑」在一片翠綠意境中吃到豐富蔬菜內餡、襯托龍虎斑背部厚實魚肉；「干炸季節筍」搭配炸至酥脆的老鹹菜，鹹香清甜讓人忍不住一口接一口；在「果韻蜜棗嫩排骨」溫潤甜味中吃得到軟嫩排骨口感與淡雅果香。
最印象深刻的，是「鮮蟹粉泡飯」能在鮮美老母雞高湯中，吃到手工拆剔的蟹粉蟹肉與飽滿米粒；被醬汁鹹甜濃厚包覆的「龍華醬爆軟殼蟹」，以Q彈年糕搭配酥脆軟殼蟹。
推薦必喝以上海濃湯為基底的「海風杜松燉老鴨」，帶有酒香與⻄式杜松子木質香的湯頭十分順口不膩，爽脆扁尖筍搭配師傅手作鮮蝦餛飩，一吃愛上。
茶酒Pairing升級！摩登東方美學 隱密包廂多元
「上海鄉村 承德本家」打破中餐刻板印象，將「茶」與「酒」納入完整餐飲體驗設計，茶酒Pairing全面升級。特選國際級茶飲品牌「羽曦堂」，精選龍磐守珠、龍咆威鳴、華燈御宴、春蕊含薈、桂影詠窨等五款茶品入菜單，以蘊含花香的茶香，平衡整體風味。
攜手台灣工藝蒸餾品牌「合力酒廠」研發承德本家限定文山包種茶酒「雲嵐桂香」，融合文山包種茶、桂花與百香果氣息，展現台灣風土特色 ；同時推出桂花梅酒與烏龍茶梅酒，帶來嶄新新體驗。
由國際級設計團隊「匯僑設計」操刀整體空間，設計靈感源自《十色賦》，將古典詩意轉譯為當代語彙的「摩登東方」風格。以深栗、黛青、古銅金為輕盈主色調，搭配靜謐白牆；融合木格窗門、水染青木與弧形門拱等材質細節，襯以柔和夜色流光意象，營造低調奢華的雅致氛圍。
寬敞的開放小吃區，視野開闊，多面落地窗景白天飽滿日光、日落還可遠眺台北都會夜景；打造9間不同大小的獨立包廂，提供隱密用餐體驗。
秀身分證6折！「上海鄉村 承德本家」3/8開幕菜單推薦快訂位
「上海鄉村 承德本家」歡慶3月8日正式開幕，即日起至3月31日，身分證姓名對中「上、海、鄉、村、承、德、本、家」中任一字95折、兩個字9折，依此類推，整桌可合併累計，最高可享6折優惠（每張身分證僅限優惠一次）；同時推出調酒「買2送1」，任選2杯調酒可額外加贈1杯精選調酒（活動擇一參加，實際優惠內容依官方平台資訊為主）。
上海鄉村 承德本家 餐廳資訊
地址：台北市大同區承德路一段2號7樓（皇翔台北廣場）
電話：02-8979-2650
線上訂位
心潮飯店進軍台中新光三越！《米其林指南》必比登推介開新店
2019年於台北開幕的心潮飯店，以當代手法重新詮釋台灣料理，搭配獨具風格的空間美學與餐酒體驗，獲《米其林指南》必比登推介；今年拓展版圖，進軍台中新光三越。特邀乙作室內裝修設計有限公司及山畝設計團隊，以新藝術時期的歐式莊園作為時空背景，融合Art Deco裝飾風藝術的新派復古時髦空間。
由專業花藝團隊Museum of FLOWERS策劃室內花藝搭配開放式座位，搭配邀請台灣插畫藝術家Croter洪添賢創作的仕紳淑女牆面畫作，增添用餐儀式感；並由台中創意植栽品牌酉5PM TWCAUDEX設計戶外座位區，還首度規劃私人包廂，滿足多元聚會需求，是台中心潮飯店一大亮點。
除了招牌菜色，台中限定料理吃得到「鵝胸銀芽炒飯」、「酥蛋秘製滷肉」、「爆炒鵝心肝」、「香辣冷拌臭豆腐鴨血」及「炙燒生鮪魚」等，融合台中味覺記憶為料理發想；並以微醺植物園為概念，創作6款雞尾酒與2款無酒精調飲。
台中心潮飯店 餐廳資訊
地址：台中市西屯區台灣大道三段301號4樓（台中新光三越）
時間：一至五11:00-22:00、六日10:30-22:00
電話：04-2254-8677
線上訂位
資料來源：上海鄉村、米其林指南、心潮飯店
