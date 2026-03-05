美國與以色列對伊朗發動襲擊，伊朗對中東地區發動無差別反擊，封鎖荷姆茲海峽。韓媒披露，7艘韓國油輪被困在當地，外界擔憂若封鎖長期化，恐會原油短缺，甚至波及半導體產業。
韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》報導，伊朗已經全面封鎖荷姆茲海峽，向HD現代石油銀行（HD Oilbank）、GS加德士（GS Caltex）、S-Oil等韓國煉油廠供應原油的船舶，共有7艘滯留當地海域。其中大型油輪每艘裝載了200萬桶原油，相當於韓國全國一天的石油消耗量。
報導稱，受困的韓國油輪目前均在安全地點待命。產業通商資源部官員解釋，「政府正持續監測船員安全，目前僅是無法離開，安全並無異常」。煉油業界人士也表示，「已獲知船隻在港口待命，並非危險情況，目前除了等待封鎖結束外，並無其他特別應對方案」。
據韓國政府數據，韓國公私部門合計儲備了208天份的原油與石油產品。若政府決定釋放，將由韓國石油公社向民間煉油廠供應儲備油。業界人士表示，「從中東引進原油通常需要14到20天，距離實際投入工廠有相當長的時差。由於有儲備油，目前一兩天內還不至於導致工廠運行出現障礙。」
報導也指出，問題在於荷姆茲海峽封鎖若長期化。韓國的中東原油進口比重約為70%，其中95%需通過荷莫茲海峽。若海峽封鎖延長，必須改道紅海等其他路徑或尋找替代供應源，這都將導致沉重的成本。
韓國國會外交統一委員會執政黨共同民主黨幹事金永培今（5）日在國會證實相關消息，並轉述有企業在座談會上強調，中東局勢導致物流費與運輸費負擔增加，製造利潤下降的隱憂極大；特別是半導體產業擔心，若油價上漲導致電費調升，將直接削弱產業競爭力。企業也反映，氦氣等半導體生產關鍵材料若斷鏈，生產勢必受影響。
韓國產業通商部於今下午3時起，對原油及天然氣發布四級預警的第一級預警。
