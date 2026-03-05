我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣隊長陳傑憲（圖）首戰遭觸身球擊中傷退，連同打線崩潰與調度失序，讓日本媒體悲嘆中華隊在一天之內同時承受三重打擊。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在2026世界棒球經典賽（WBC）C組首戰0：3遭澳洲完封，這場震驚棒球世界的結果不只讓台灣球迷心碎，更讓同組的南韓媒體嚇到大規模發稿。韓媒原本把台灣視為最大勁敵，結果一夜之間直言澳洲才是該組最需要擔心的存在。對南韓球迷來說，柏金斯（Robbie Perkins）這個名字有著揮之不去的陰影。3年前的2023年WBC，正是這位澳洲老砲在關鍵時刻對韓國轟出致勝3分砲，讓韓國嚐到難以下嚥的敗仗。如今他再度在東京巨蛋出手，這次的受害者換成了台灣。《體育京鄉》看著這一幕在標題寫道，「原本擔心台灣，結果澳洲更可怕，繼3年前對韓國之後，澳洲棒球又讓台灣在首戰遭遇噩夢。」中華隊這場比賽的打線表現讓韓國媒體徹底看傻眼。全場僅敲出3支安打、投手調度在壓力下全面失序，這樣的崩盤畫面讓南韓媒體以難以置信的語氣密集報導。《STARNEWS》標題直接劈頭質問：「怎麼會這樣！『最大勁敵』台灣被『黑馬』澳洲以3：0擊敗，全場僅3支安打、打線低迷，連投手調度都完全亂了陣腳。」《體育首爾》也以同樣不敢相信的口吻寫道：「怎麼會這樣？『12強冠軍』台灣的屈辱⋯⋯澳洲以3：0擊敗台灣上演冷門。」曾是C組頭號威脅的中華隊，一夜之間從南韓最忌憚的假想敵，變成了讓人嘆息的輸家。韓媒的震驚已夠殘酷，日本媒體的評語則更像一把插進胸口的刀。《日刊體育》特別點出，台灣隊長陳傑憲在比賽中遭觸身球擊中因傷提前退場，未來出賽恐不樂觀，此外，報導還下了一個讓所有台灣球迷都沉默的結語：「高喊『打倒韓國』的台灣，卻在一天內遭遇傷病（李灝宇）、觸身球（陳傑憲）與敗戰三重打擊，經典賽之路荊棘遍佈。」