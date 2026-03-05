我是廣告 請繼續往下閱讀

心理方案支持 癌症預後較佳

癌症連續43年蟬聯國人十大死因首位，生病後的心理壓力，也成為病友和家屬的一大負荷。衛福部心理健康司司長陳柏熹今（5）日表示，針對初次診斷罹癌的患者及家屬提供免費心理支持方案，試辦計畫預計下半年上路，初步鎖定「頭頸癌」及「肺癌」癌別。詳細內容也將於下個月公布。衛福部補助15至45歲民眾每人3次免費心理諮商，而陳柏熹今日說，去年底已經完成癌友、家屬的心理支持方案醫院版本指引。他提到，癌友在罹病之初有很多適應上的困難，包括治療反應、副作用、後續生活變化，衝擊也會較大。陳柏熹指出，盼在醫院建立系統，除了癌症中心治療外，也有心理師進行評估支持，若有需要會透過精神科醫師進行處置。陳柏熹說，其中較為重要的意涵是除了針對癌友本身的支持，還有家屬的部分，希望可以讓整體生活品質變好。同時，實證上若有透過心理支持，整體癌症預後也較佳。陳柏熹表示，在生病的初期，因為衝擊較大，自殺風險也會較高；因此會集中在醫院處置。陳柏熹指出，雖然目前住院與重症病患的心理支持已具備基礎，但廣大「門診癌症病人」與「慢性追蹤期」的病友，常因就醫時間短暫或擔心被貼標籤，其復發焦慮、睡眠障礙與生活適應等心理需求往往被忽視。指引內容採「篩檢—轉介—介入」為核心之分級照護，輕微症狀由主要照護團隊（腫瘤科醫師、護理師）處理；中度由心理師及社工師介入；重度則期待精神科醫師介入。相關計畫目前正在進行最後研議，陳柏熹說，待系統更完備地運行，統一規範後，分析相關試辦計畫成效，才討論正式納入給付問題。細節預計下個月公布。除了心理健康支持方案，健保署於今年2月1日起正式擴增標靶藥物於轉移性直腸結腸癌、口咽癌及下咽癌與喉癌、頭頸癌之給付療程上限，並解除頭頸癌一線標靶藥物與免疫藥物二擇一的限制。此次健保擴大給付預估全台約2900位癌友受惠，每位癌友平均每年可減輕最多約116萬元的藥費負擔。