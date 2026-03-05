我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀具中配身份，引發內政部質疑李貞秀當選是否有效，傳出公部門將提當選無效訴訟。年底台北市市議員選戰，中正萬華區現任市議員應曉薇身陷京華城案，年底地方選舉應曉薇女兒應佳妤可望「代母出征」。不過，近期傳出應曉薇女兒生父是中國籍遭到檢舉，陸委會今（5）日表示，沒有接到檢舉，會再確認。2010年時，應曉薇承認女兒的生父是中國畫家樓朋文。樓朋文是中國民初軍閥袁世凱的曾曾外甥。袁世凱曾在1915年12月12日宣佈接納推戴成為中華帝國皇帝，但到1916年3月22日宣佈取消帝制，稱帝僅102天。陸委會今日下午舉行例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑主持，媒體詢問網傳應曉薇的女兒身分證其實是中國大陸的，是否已有被檢舉？對此，梁文傑回應表示，他沒有接到檢舉應曉薇女兒的事，他會再 check 看看文件到他這了沒有，但至少他目前沒看到。