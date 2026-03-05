我是廣告 請繼續往下閱讀

巨大集團創辦人劉金標先生今（5）日舉辦公祭儀式，副總統蕭美琴出席並代表總統頒發褒揚令，由董事長劉湧昌代表家屬受領。巨大表示，面對創辦人的辭世深感不捨，將銘記創辦人教誨、延續一生所堅持的精神與使命，持續推動自行車產業創新與永續發展。劉金標先生的公祭儀式在巨大集團全球營運總部舉行，海內外產業界代表、政府機關及各界友人到場致意，共同追思這位長年為臺灣自行車產業奉獻心力的重要企業家。總統褒揚令指出，劉金標先生一生深耕自行車產業，帶領巨大集團建立國際品牌地位，推動碳纖維技術研發與產業升級，同時致力推廣自行車文化與綠色交通理念，對臺灣產業發展及永續社會帶來深遠影響。褒揚令全文如下：華總褒字第1750號總統府前資政、巨大集團創辦人劉金標，沈毅勤謹，智略淵弘。壯歲操持砥礪，白手起家，爰興辦巨大機械，從事單車代工製造；嗣創立自有品牌，投身精湛造車工藝，篳路藍縷，百折不撓。歷任捷安特股份有限公司董事長、臺灣自行車輸出業同業公會理事長等職，首開碳纖維技術研發，先導智慧化生產轉型；籌組同業夥伴聯盟，肇啟競爭合作典範；力促微笑單車普及，拓闢綠色運具新局，洞察機先，遠圖長慮；擘劃興革，績效卓著。復設置財團法人自行車新文化基金會、自行車文化探索館，厚植專業人才培育，建構城市友善環境；引領單車騎行文化，實踐低碳交通願景，舉措有方，惠益民生。曾獲臺灣觀光特別貢獻獎、聯合國世界自行車日特別終身成就獎、日本旭日中綬章暨挈領團隊獲國家永續發展獎，入選道瓊永續指數新興市場指數等殊榮。綜其生平，丕奠國家產業發展根基，形塑臺灣品牌永續價值，茂猷功緒，寰宇蜚聲。遽聞遐齡捐館，軫悼殊殷，應予明令褒揚，用示政府篤念賢望之至意。總統 賴清德行政院院長 卓榮泰中華民國一一五年三月五日