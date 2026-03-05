我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛妮雅3月份教育訓練在熱烈氛圍中展開，現場安排精神喊話、互相握手擁抱祝福，並為員工慶生。（圖／業者提供）

深耕本土美妝市場近近半世紀的愛妮雅化妝品集團，繼持續強化內部教育訓練體系後，今年更積極推動產學合作，邀請台北商業大學企業管理學系徐雅惠副教授開講，從品牌經營、行銷思維到數據管理全面盤點，期盼在快速變動的消費環境中，為第一線美容師提升專業技能與策略目標，重塑品牌形象，重拾顧客信任。愛妮雅3月份教育訓練在熱烈氛圍中展開，現場安排精神喊話、互相握手擁抱祝福，並為員工慶生、舉行升官儀式與贈禮，頒發增員獎金，強調團隊榮耀與共同成長。多位店長上台分享實戰經驗，談如何從基層一路做到業績穩定成長，為員工帶來具體可行的成功模式。愛妮雅化妝品集團副總裁蕭碧月在會中致詞，成功來自「有目標的管理」，對顧客要有感恩心，不要把業績當成理所當然，成功不忘謙卑心，才能走得長遠。業務部總經理蕭榮利則表示，林口店已連續44個月達成單月百萬業績，桃竹苗區的員工更是每月薪資超過15萬元，「有錢先買房、再買車」，他信心喊話，希望員工業績蒸蒸日上。愛妮雅首度推動產學合作，邀請國立台北商業大學企業管理學系徐雅惠副教授親自為員工授課，從品牌本質談起。她指出，一個品牌能夠經營這麼久，一定擁有自身優良傳統。然而，在消費者偏好與科技快速轉變的環境下，也應與時超越，自我調整。徐雅惠表示，「什麼是品牌？愛妮雅的品牌，跟美容師之間的關聯性是什麼？」她強調，企業是品牌，人本身也是一個品牌。美容師在第一線服務顧客的過程，就是品牌最直接的呈現。例如，顧客來這裡，除了產品功能，還包含心理與情緒價值，如果可以透過舒服的體驗，把企業的愛、感恩與利他的文化傳遞出去，就是雙贏。徐雅惠指出，未來勢必走向數據管理與系統整合，從美容儀器資料、顧客紀錄到內部管理，如果每一位顧客都有美容相關資訊，或許可以提供更客製化產品，而長期累積的大數據，將有助於預測趨勢與優化決策。愛妮雅化妝品集團總裁特助陳子瑜，也親自為員工帶來心態管理課程。她強調：「別在乎70%不重要的事，專注在30%真正屬於自己的生活。」也就是不要過度在意他人閒言閒語，「誰不會被人講？如果每個都要在乎，就太浪費心力。」她提醒員工要培養「屏蔽力」，學會排除負面與無效訊息，以及抵禦他人評價與情緒的能力。陳子瑜指出，負面情緒並非來自事情本身，而是來自個人看待事情的態度與觀念，她表示：「要學會管理自己的情緒，學會轉變思維。」而在面對他人造成的問題時，不再一味責怪自己，要懂得「課題分離」。她也鼓勵員工，屏蔽無效社交，以「少即是多」的原則，專注真正重要的事。