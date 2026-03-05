2026世界棒球經典賽(WBC)今（5）日中華隊首戰，以0：3不敵日本隊，吞下預賽首敗。比賽過程中台灣隊長陳傑憲因遭觸身球擊中而提早退場，經初步確認為「左手食指遠端骨裂」。當時人在東京巨蛋現場應援的輔大醫院骨科主治醫師徐得愷分享，陳傑憲被觸身球砸中退場時，現場台灣球迷立刻爆發滿滿噓聲，身為骨科醫師的他心中也暗暗覺得不安，他說：「遠端指骨骨折一定會影響揮棒！」他評估雖然可能不需要開刀，但一般情況大多需要休息4到6週的時間。禾馨醫療親子骨科陳乃綺醫師提到，通常骨頭長好一般需要三個月，有可能之後的比賽無法出席。
骨科醫：至少要休4~6週
針對陳傑憲的傷況，中華隊官方回報為「左手食指遠端骨裂」，目前已先使用石膏固定，隊醫正陪同前往醫院做進一步詳細檢查，後續確切的檢查結果將會再向外界說明。當時人在東京巨蛋現場應援的輔大醫院骨科主治醫師徐得愷分享，陳傑憲被觸身球砸中退場時，現場為數眾多的台灣球迷立刻爆發滿滿的噓聲，他自己也下意識大嘆：「怎麼會又出現傷兵！」。
隨後他從骨科醫師的專業角度來看，徐得愷直言，遭到球速極快的棒球打到手部是非常危險的，「遠端指骨骨裂一定會影響揮棒！」他評估雖然可能不需要開刀，但一般情況大多需要休息4到6週的時間。
若有移位恐需開刀
禾馨醫療親子骨科陳乃綺醫師提到，一般還是看受傷的部位有沒有移位，如果有移位會建議開刀處理，如果沒有移位 可採取保守治療，用手指護具固定，通常骨頭長好一般需要三個月，陳乃綺醫師表示，有可能賽期無法出賽。從兩位骨科醫師的推測，意味著陳傑憲後續面對日本、捷克、韓國等關鍵戰役能否再披掛上陣，恐需經過非常審慎的評估。
儘管中華隊在今日的首場賽事中飲恨吞敗，在球場觀戰的徐得愷醫師雖感可惜，但也感性表示，看到全場台灣球迷直到比賽的最後一局、最後一個打席都未曾放棄應援，展現出的團結氣勢讓他覺得相當感動。
資料來源：輔大醫院骨科主治醫師徐得愷、禾馨醫療
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對陳傑憲的傷況，中華隊官方回報為「左手食指遠端骨裂」，目前已先使用石膏固定，隊醫正陪同前往醫院做進一步詳細檢查，後續確切的檢查結果將會再向外界說明。當時人在東京巨蛋現場應援的輔大醫院骨科主治醫師徐得愷分享，陳傑憲被觸身球砸中退場時，現場為數眾多的台灣球迷立刻爆發滿滿的噓聲，他自己也下意識大嘆：「怎麼會又出現傷兵！」。
隨後他從骨科醫師的專業角度來看，徐得愷直言，遭到球速極快的棒球打到手部是非常危險的，「遠端指骨骨裂一定會影響揮棒！」他評估雖然可能不需要開刀，但一般情況大多需要休息4到6週的時間。
若有移位恐需開刀
禾馨醫療親子骨科陳乃綺醫師提到，一般還是看受傷的部位有沒有移位，如果有移位會建議開刀處理，如果沒有移位 可採取保守治療，用手指護具固定，通常骨頭長好一般需要三個月，陳乃綺醫師表示，有可能賽期無法出賽。從兩位骨科醫師的推測，意味著陳傑憲後續面對日本、捷克、韓國等關鍵戰役能否再披掛上陣，恐需經過非常審慎的評估。
儘管中華隊在今日的首場賽事中飲恨吞敗，在球場觀戰的徐得愷醫師雖感可惜，但也感性表示，看到全場台灣球迷直到比賽的最後一局、最後一個打席都未曾放棄應援，展現出的團結氣勢讓他覺得相當感動。
資料來源：輔大醫院骨科主治醫師徐得愷、禾馨醫療
更多「2026經典賽」相關新聞。