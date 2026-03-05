美國與以色列對伊朗發動襲擊，伊朗對中東地區發動無差別反擊，封鎖荷姆茲海峽。以色列媒體報導，伊朗革命衛隊今（5）日聲稱，在波斯灣北部海域襲擊一艘美國油輪。
據以色列時報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱，一艘美國油輪在波斯灣北部海域被飛彈擊中，油輪起火燃燒。伊朗國家電視台播報的聲明並未給出事件具體細節。但英國海事貿易行動組織報告稱，該聲明可能與今天早些時候發生在科威特海岸的一起油輪襲擊事件有關。
中國央視新聞報導提及，這艘油輪左舷方向傳來巨大爆炸聲，船體進水，燃油外洩至海面，船員均安。
伊朗此前已表示，根據相關國際法規和決議，在戰爭時期，荷姆茲海峽的通行規則將由伊朗方面掌控。美國、以色列以及歐洲國家及其支持者所屬的軍用和商用船隻，均嚴禁在該海域通行，一旦被發現，將遭到打擊。
