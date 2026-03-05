我是廣告 請繼續往下閱讀

龍山寺去年（2025）3月遭遇「」，一名的慣犯呂宗霖，挑凌晨時段引燃裝有汽油的米酒瓶並投進龍山寺內後逃逸，所幸火勢及時撲滅並未延燒。台北地檢署以公共危險及文資法2罪起訴，北院考量。呂宗霖案發落網後收押至今將近1年，如今得面臨更長的牢獄之災。龍山寺是台北地區信仰中心，也是我國重要宗教與文化資產，，範圍包含山門（牌樓）、廟埕、三川殿（包含東西向門廳）、中庭、正殿、後庭、後殿（包含東西向配殿）及東西向護龍（包含鐘鼓樓）。2025年3月19日凌晨4點多，呂宗霖前往龍山寺的西園路側門外，，落地後起火燃燒，一名信徒目擊通報值班保全滅火，讓呂宗霖不認罪，法院依據消防局火災鑑定報告，確認米酒瓶內殘留物含有汽油成分，而警方送驗瓶身上的指紋，也跟呂宗霖相符，又比對，因此認定他使用米酒瓶內的汽油在龍山寺縱火。北院合議庭指出，呂宗霖涉犯《刑法》的罪以及《文化資產保存法》的罪，應從一重以縱火未遂罪論斷。法官認為，一旦火勢延燒，必定造成龍山寺、往來民眾人身安全的嚴重危害，甚至波及鄰近建物人員，呂宗霖所為的潛在危害非輕，他沒跟龍山寺達成和解，，判處4年4個月有期徒刑。呂宗霖案發後羈押至今，多次聲請具保均遭駁回，法官認定他，懷疑他是否具有自我管控以避免再犯的能力。