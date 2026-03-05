我是廣告 請繼續往下閱讀

銀行提款機當成小便斗！2024年11月17日，台北市一名有偷竊、詐欺、侵占等前科的陳姓男子，竟對著ATM出鈔口排放尿液，導致機台毀損，害銀行損失約3萬元，法院審理後發現，陳男先前已因同樣行為被判刑，最終依毀損他人物品罪判處陳男有期徒刑3個月，若選擇易科罰金，恐得為一泡尿付出高達9萬元代價。檢方指出，2024年11月17日凌晨3時30分，當時陳姓男子跑進合作金庫中山分行，竟然對著ATM提款機的出鈔口直接撒尿，導致尿液滲進機台內部、零件短路損壞，害銀行損失約3萬元，分行的一位曾姓女行員發現後趕緊向警方報案，檢方依毀損罪嫌將陳男起訴。法官認為，陳男無故跑到合作金庫中山分行的ATM亂小便，導致機台短路報銷，行為確實不該，雖然陳男在開庭時承認犯行，但因一直沒跟銀行達成和解或調解，犯後態度普通。事實上，陳男在2024年7月到11月期間，就曾跑去其他銀行的ATM小便而被判刑，結果這次又再犯，法官認為，雖不構成累犯，但證明他並非一時失慮、沒有悔悟之心。再加上陳男過去還有偷竊、詐欺、侵占等前科，素行不良。法官最終依犯毀損他人物品罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。