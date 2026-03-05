根據內政部低度用電住宅調查顯示，2024下半年低度用電比率低於6%的鄉鎮市區還有11個，去年上半年調查結果，低於6%空置率剩下6個鄉鎮市區，包括新北市的中和區、新莊區與蘆洲區，台北市的松山區、信義區與內湖區，由於人口密集住宅需求穩定，這些低空屋率的房價也會相對有撐。
空置率越低、房價越穩 空屋多抑制房價
2024年下半年與2025年上半年相較，全國低度使用住宅比率較低（小於6％）的鄉鎮市區，從11個鄉鎮市區減少至6個鄉鎮市區，並且都是雙北行政區，包括新北市中和區（5.90%）、新莊區（5.88%）、蘆洲區（4.74%）；台北市松山區（5.91%）、信義區（5.77%）、內湖區（5.06%）等6個鄉鎮市區。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，空置率會影響房市供需表現，過去經驗空置率較高的區域，也會有較多的待售房屋進而對房市造成抑制，相對的空置率越低的區域，釋出物件少房市也會保持相對穩定，以林三淡過去表現來看，三峽空置率改善的最快，房價反應也最快，其次則是林口地區人口進駐空置率改善後，房價也跟上，最後則是空置率較高的淡水地區，顯示空置率與房價表現呈現正相關。
人口密集區域房屋需求高 空屋率大於20％區域增多
而新北市的中和區、新莊區與蘆洲區，都屬於人口較密集的區域，捷運優勢吸納雙北的上班通勤族進駐，另外3區則是台北市的松山區、信義區，兩個都屬於市中心的蛋黃區，住宅密度高加上新增供給數量很有限，空屋率維持在6%以下，至於內湖同樣空屋率在6%以內，主要內科等族群在區域需求穩定。
另外，值得留意的則是空屋率較高的區域有增加的趨勢，空屋率大於20%的區域，2025年上半年就有50個，2024下半年則是31個，增加了19個，雖然都是集中在較偏遠地區，但還是有增加的趨勢。
資料來源：信義房屋、內政部不動產資訊平台
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
|114年度上半年低度使用（用電）住宅比率小於6％
|縣市
|鄉鎮市區／比率
|縣市
|鄉鎮市區／比率
|新北市
|中和區／5.90%
|台北市
|松山區／5.91％
|新莊區／5.88%
|信義區／5.77％
|蘆洲區／4.74%
|內湖區／5.06％
|資料來源：不動產資訊平台
