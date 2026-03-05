我是廣告 請繼續往下閱讀

全台瘋棒球，大家都是共同守在電視前集氣的「TeamTaiwan」，而在民進黨高雄議員初選「壓軸日」決戰鳳山的此刻，民進黨團幹部、年輕參選新人也共組「TeamKaohsiung」，幫高雄市議員林智鴻在今（5）日下午做最後衝刺，用腳踏車隊「騎」聚鳳山相挺！「TeamKaohsiung」包含民進黨團總召江瑞鴻、前總召鄭光峰、前幹事長鄭孟洳，以及議員參選新人左楠張以理、林園大寮張耀中，都「騎」心力挺，而林智鴻的好兄弟、桃園市議員彭俊豪，更是從中壢直接來到高雄，只為呼籲唯一支持林智鴻。而林智鴻初選期間，將近400公里之腳踏車掃街距離「已比中山高374公里還長」讓大家為之驚「騎」！盼能用「低碳、簡約、健身風的車隊」來創造「最貼近基層、最大的誠意」讓市民耳目一新；「TeamKaohsiung」共同呼籲鳳山鄉親，接到初選民調，唯一支持林智鴻。林智鴻表示，以初選期間他騎行約400公里的路程推估，減少排碳量約為124到184公斤；他表示，自己選區鳳山面積為2676公頃，在淨零大型車輛尚未普及的現在，若要使用零碳排、且無燃料動力車輛，開展競選活動「極具挑戰性」，但自己評估在時間、體力許可之下，仍盡量以此方式開展「掃街行動」，正值「TeamTaiwan」當道，自己也要身體力行達成「低碳、簡約、健身風」的「TeamKaohsiung迷你車隊」深入巷弄拜訪市民。江瑞鴻強調，專業又勇敢的林智鴻，在其極力邀請下，出任新會期黨團幹事長「因為不只選舉，大家也要守護市長陳其邁最後一年的施政成果不被惡意抹黑！」這樣總是顧全大局的戰將必須力保，因此他作為總召，願意陪林智鴻在初選關鍵時刻，以如此「騎」特的方式來做最後衝刺，呼籲各位鄉親務必唯一支持。鄭光峰認為，與前鎮、小港接壤的鳳山，林智鴻就是最佳、最強問政專業首選，因為許多跨區生活圈建設，包含交通、河川治理，甚至未來將遷村至88生活圈的大林蒲議題，都必須面面俱到，所以他要挺身而出，繼續與林智鴻攜手力拚高雄進步。鄭孟洳表示，自己和林智鴻都是年輕、有衝勁的正港台灣派、政策控還有運動迷，希望鳳山鄉親堅定唯一支持，讓林智鴻繼續與她攜手，以「TeamKaohsiung」、「挺高雄」精神，為高雄進步價值盡心盡力。林智鴻也強調，將秉持這樣的初心，與民進黨團等「TeamKaohsiung」好夥伴，繼續認真打拚，呼籲鄉親在初選關鍵時刻，「唯一支持」林智鴻，為大家繼續拚！