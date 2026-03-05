2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），中華隊明（6）日晚間迎戰日本，全台各舉辦不少觀賽派對，提醒民眾，明天東北季風增強，北台灣降溫明顯、降雨機率高，體感濕冷，外出務必攜帶雨具和外套；日本東京最低氣溫則只剩5度，在日本的球迷也要特別小心。
明天東北季風增強有大雨 外出看比賽要帶傘
中央氣象署提醒，明天天氣東北季風再增強，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，東南部、中南部山區也有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；因此要前往戶外觀賞台日大戰，北台灣建議攜帶雨具。
台灣氣溫越晚越涼 日本東京最冷5度
氣溫方面，中央氣象署說明，明天白天北部、宜蘭17至22度，中南部25至29度，花東21至26度，不過入夜後氣溫驟降，中部以北、宜花剩下14至16度，南部、台東17至19度，若要外出參與觀賽派對，記得要多加保暖衣物。
東京天氣部分，日本氣象廳指出，東京周五是「晴天轉陰天」的過程，室外在白天氣溫僅有12度，入夜之後最低溫僅剩5度，提醒球迷，在戶外必須要注意保暖，尤其是比賽結束離場時，氣溫相當寒冷。
資料來源：中央氣象署、日本氣象廳
