▲吳奇隆（左）和劉詩詩（右）婚變頻傳，不過兩人從未出面回應過。（圖／翻攝自微博）

藝人吳奇隆與中國女星劉詩詩結婚至今已約11年，近年卻屢次被外界傳出婚變消息，從社群平台互動減少、夫妻長期分隔兩地工作，到財產與公司股權變動等，都被部分網友解讀為婚姻出現裂痕，但兩人始終未對離婚傳聞做出正面承認，近日兩人被爆料感情並未生變，不過兩人分隔兩地拍戲，因此目前夫妻共置的上海豪宅是劉詩詩一個人住；而孩子的部分則是兩人輪流帶。近日中國知名狗仔「劉大錘」在直播中透露兩人近況，他表示難以斷言兩人的婚姻是否出現問題，但兩人在上海的豪宅並未出售，且劉詩詩在上海拍攝新劇期間，仍住在這棟夫妻共同置產的房產中，因此被認為兩人並沒有關係生變。不過兩人確實是分隔兩地的狀態，吳奇隆近來在外地拍綜藝節目；劉詩詩則長期待在上海劇組，因工作性質不同、拍攝期又長，導致夫妻長時間不在同一城市，使得外界總是說兩人早已離婚。從家庭互動來看，媒體曾在2025年6月拍到吳奇隆、劉詩詩一家三口罕見同框畫面，當時夫妻倆帶著兒子「步步」一同外出，畫面相當溫馨，據傳吳奇隆私下對育兒相當投入，即便工作忙碌，仍會抽空陪伴孩子，也顯示家庭生活仍在正常運作；另一個被注意到的細節是婚戒，劉詩詩近年多次被拍到未佩戴婚戒，但吳奇隆在拍節目或出席公開活動時，左手無名指仍能看到婚戒，被認為兩人關係依舊非常好。過去兩人也曾因財產與事業調整被解讀為「分家」，例如吳奇隆註銷部分合夥公司、劉詩詩轉讓部分股權等動作，都一度被外界視為財產分割的訊號，然而也有知情人士指出，這些商業操作在演藝圈並不少見，更多是投資與公司結構調整，未必與婚姻狀況直接相關。事實上，兩人的感情過去一直被視為娛樂圈中的穩定代表，傳劉詩詩在吳奇隆事業遇到低潮時，曾拿出上億元存款協助對方度過困難，這段往事也被不少圈內人視為兩人感情深厚的證明，加上兩人個性向來低調，不常在社群公開放閃，因此即使互動減少，也未必代表關係生變。