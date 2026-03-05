我是廣告 請繼續往下閱讀

威剛今（5）日公布2月合併營收71.64億元，創單月歷史次高，也改寫同期新高，年增114.3%，累計前2月合併營收155.75億元，年增152%。其中，DRAM占比營收約69.21%，SSD約24.3%，記憶卡、隨身碟及其他產品合計約6.49%。威剛受惠記憶體價格走強與產品組合改善，去年第四季到全年獲利指標幾乎全面刷新紀錄；董事會也同步通過盈餘分配案，擬每股配發現金股利17元，以收盤價285元估算，現金殖利率約6%。威剛指出，2025年第四季營運表現特別亮眼，單季合併營收、毛利率、營益率與獲利等多項數據同步創高。第四季毛利率拉升至48.41%，營業利益達56.02億元，單季稅後純益約43億元，每股純益衝到約13元，單季獲利甚至超越過去多數年度全年的表現。威剛2025年合併營收530.87億元，稅前淨利突破百億元、達102.49億元，稅後純益76.3億元，歸屬母公司純益72.93億元，換算每股純益23.18元，同樣寫下歷史新頁。對於後市，董事長陳立白表示，記憶體供需結構已出現明顯變化，在賣方市場下，今年DRAM與NANDFlash供貨偏緊、價格呈現強勢格局。公司強調，透過提前備貨與供貨穩定的策略，原先設定第一季庫存金額達300億元以上的目標已提前達陣，並看好記憶體報價延續上行趨勢，第一季整體表現有機會優於去年第四季。