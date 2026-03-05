我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟王牌鄭浩均雖自評狀態仍在調整，但他是入選的7位中職投手中，去年球季唯一固定在先發的成員。（圖／資料照，記者葉政勳攝 ,2026.01.15）

▲山本由伸將先發對決中華隊。（圖／美聯社／達志影像）

中華隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰以0:3爆冷不敵澳洲後，晉級之路退無可退。面對這場實力懸殊的硬仗，中華隊不僅要突破山本的壓制，更面臨隔天「晚接午」碰上捷克的賽程，對牛棚消耗的極大考驗。面對世界排名第1的日本隊與大聯盟級球星山本由伸，外界曾揣測中華隊是否會採取「犧牲打」策略保留戰力。對此，球評謝岱穎在接受訪問時明確指出，中華隊不會隨意放棄，而是會在「保留部分戰力」與「全力拚戰」間尋求平衡。在經歷首日與澳洲之戰的落敗，中華隊教練團決定派出鄭浩均，顯示出認真應戰的態度，絕非派出末端戰力應付了事，目標是能在穩住戰局的情況下尋求取分機會。