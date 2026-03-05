我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「金工顧產業 共榮嘉年華」以七大主題館為核心，打造技術成果發表會，透過情境式展示與先進實驗室解說，將專業技術系統化呈現與市場精準對接。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.05）

▲「金工顧產業 共榮嘉年華」以七大主題館為核心，打造技術成果發表會。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.05）

為響應與支持經濟部協助國內產業強化韌性與競爭力的目標與理念，金屬中心「金工顧產業 共榮嘉年華」活動，自今（5）日至3月7日於經濟部傳統產業創新加值中心舉辦。以該活動為平台，積極打造產業一條龍服務體系，透過中心跨部門從研發、檢測、驗證與人培量能整合，並同步鏈結外部產學研的能量，共同協助企業降低研發風險、縮短開發時程，全面強化產業競爭力。開幕現場匯聚產官學研代表，有經濟部次長何晉滄、高雄市副市長羅達生、立法委員賴瑞隆等數百位以上貴賓出席，共同見證金屬中心協助產業推動升級轉型的成果。高雄市副市長羅達生表示，金屬工業是高雄經濟的火車頭，金屬材料是所有先進科技的基礎，儘管半導體與新興科技產業備受矚目，但鋼鐵與金屬工業作為「工業之母」，其提供的基礎技術是航太、醫療器材、綠能能源及機器人等產業能否持續發展的核心關鍵。金屬中心在這些領域的研發與投入，是台灣在國際高階製造鏈中維持競爭力的重要底氣，其價值不言而喻。面對全球產業趨勢，「淨零轉型」與「數位轉型」是金屬中心當前最重要的課題。「金工顧產業 共榮嘉年華」以七大主題館為核心，打造技術成果發表會，透過情境式展示與先進實驗室解說，將專業技術系統化呈現與市場精準對接。讓來賓不僅看見中心研發實力，更實際了解協助產業創造價值，進而強化產學研合作，為產業挖掘下一階段成長契機。其中「材料創新館」聚焦金屬減碳與材料高值化，展出回收鋁銅、再生多樣態轉化材與高導熱銅鎳合金等多項創新成果；「精密製造館」呈現微管內鍍膜、4D固相式積層製造以及電化學與放電加工等技術，強化金屬精微加工升級。隨著科技跨足民生，「智慧醫療館」展出 rTMS 經顱磁刺激系統、語言治療軟體與肺功能檢測系統等多元技術，拓展智慧醫療應用；「綠色能源館」則展示測風塔、深水池，以及混氫燃燒與自預熱燃燒等前瞻綠能應用解決方案。另外，「AI 應用館」則展現數據驅動與跨域整合成果，包含應用於銲接與醫療的智慧機器人，以及投入山難救助的無人機技術；「未來人才館」則透過職業技能培訓與徵才服務，展現深耕產業人才培育的成果；「產業共創館」整合檢測驗證、生技開發及淨零減碳服務，提供中心對外一站式解決服務方案，協助企業逐步厚實自身量能，進而強化永續競爭力。金屬中心董事長劉嘉茹表示，感謝經濟部科專資源投入，並在中心執行長與三位副執行長帶領下，有效運用科專成果加速產業夥伴升級轉型。藉由此次活動舉辦，讓中心的研發成果能被外界放大看見，進而能服務更多有需求產業與企業。