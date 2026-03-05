我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今（5）日中華隊首戰與澳洲隊交手，隊長陳傑憲遭澳洲投手觸身球擊中手指，最終無法繼續比賽退場。不過，這次明台產險獨家承保WBC運動員專屬保險，除了提供運動員意外傷害與醫療的完整保障，更擴大「暫時喪失工作能力」保額，明台產險強調，會盡快配合核保流程，給隊長最強的支援。明台產險表示，對於陳傑憲的傷勢，非常心疼，大家也都在集氣，但對於WBC運動員專屬保險的保額部分，因為保單跟職業運動員的個資、薪資有關，不方便透露具體數字，但這張保單就是為了因應運動員突發傷勢設計，特別是隊長陳傑憲現在骨裂，暫時沒辦法比賽，保單發揮作用，公司也會盡快配合核保流程。其實，明台產險15年前就參考母公司三井住友海上保險（MSIG）的日本保單設計，開發出台灣首張「明台產物團體運動員保險」，填補了國內職業運動員保障的空白。針對這次WBC賽事，明台除了提供運動員意外傷害與醫療的完整保障，考量到國手本身具備職業球員身分，若因代表國家參賽而受傷，將影響後續收入，因此，這次保障擴大「暫時喪失工作能力」承保保額。也就是說，當選手因出賽受傷短期間無法參賽所致的工作損失，可按月獲得部分薪資補償，讓國手能全心投入賽事，為國爭光。明台產險商品本部長賴俊州表示，明台長期擔任運動員守護者，歷年來承保國內外各種運動賽事，這次WBC不僅提供完善的保障，亦提高身故失能的保障額度，充分體恤職業棒球選手的辛苦與拚勁。